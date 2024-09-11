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美AIT處長提台美共同生產軍備 陸：敦促恪守一中

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言4日首度舉行記者會，並大秀中文，談及深化台美合作。（記者陳煜彬／攝影）
美國在台協會（AIT）處長谷立言4日首度舉行記者會，並大秀中文，談及深化台美合作。（記者陳煜彬／攝影）

美國在台協會（AIT）新任處長谷立言日前召開記者會，表示美國幫助台灣對抗大陸的威脅，不排除與台灣共同生產軍備用品的可能性，同時，美方期待未來在總統賴清德出訪友邦時能提供相關協助。大陸國台辦發言人陳斌華11日回應，我們敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題，在台灣問題上謹慎行。

陳斌華首先重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現況」。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是台海現狀的破壞者。

他說，「台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉」。

陳斌華說，我們敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題，在台灣問題上謹慎行，停止與「中國台灣地區」進行任何形式的軍事聯繫，不得允許台灣地區領導人「過境」美國，不向「台獨」勢力發出任何錯誤訊號。

台獨 美國在台協會 陳斌華

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