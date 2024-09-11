聽新聞
test
0:00 / 0:00
美AIT處長提台美共同生產軍備 陸：敦促恪守一中
美國在台協會（AIT）新任處長谷立言日前召開記者會，表示美國幫助台灣對抗大陸的威脅，不排除與台灣共同生產軍備用品的可能性，同時，美方期待未來在總統賴清德出訪友邦時能提供相關協助。大陸國台辦發言人陳斌華11日回應，我們敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題，在台灣問題上謹慎行。
陳斌華首先重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現況」。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是台海現狀的破壞者。
他說，「台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉」。
陳斌華說，我們敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題，在台灣問題上謹慎行，停止與「中國台灣地區」進行任何形式的軍事聯繫，不得允許台灣地區領導人「過境」美國，不向「台獨」勢力發出任何錯誤訊號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言