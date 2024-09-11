賴清德上任過百日 陸國台辦：兩岸主導權始終在大陸

總統賴清德上任已過百日，大陸國台辦在經過一個月的暑期休會後，於今日恢復舉辦例行記者會，一開始，國台辦發言人陳斌華就連續回答兩個涉賴清德的提問，抨擊賴上台以來，頑固堅持「台獨」立場，大陸絕不容忍，強調兩岸關係發展的主導權始終在祖國大陸，將堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

大陸國台辦11日上午召開例行記者會，陳斌華在介紹福建建設兩岸融合發展示範區文件發布一年來的結果後，對於賴清德上任過百日，期間的言行，以及賴清德說明年會繼續增加國防預算，強化「不對稱戰力」等做出回應。

陳斌華說，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」立場，極力鼓吹分裂謬論，嚴重挑戰「一個中國原則」，嚴重破壞台海和平穩定。對此，我們絕不容忍、絕不姑息。

他強調，大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何「台獨」分裂圖謀， 「台獨」勢力膽敢鋌而走險，我們將採取一切必要措施予以堅決、徹底粉碎。

陳斌華說，儘管目前台海情勢複雜嚴峻，但今年以來兩岸各領域交流合作沒有停、沒有斷、沒有少，上半年兩岸人員往來年增99.5%，大陸新設台資企業數年增9.2%，兩岸貿易額年增增長7.6%，證明任何勢力都無法改變兩岸同胞走近走親的願望。

陳斌華說，兩岸關係發展的主導權始終在祖國大陸，始終在歷史正確的一方。大陸將堅持 「一個中國原則」和 「九二共識」，堅決反對 「台獨」分裂和外來干涉，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策，深化兩岸融合發展，不斷擴大兩岸人員往來與交流合作，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一進程。

就台灣國防預算，陳斌華首先稱，台灣是中國的一部分，何來所謂「國防」預算？接著，他批評民進黨頑固堅持「台獨」立場，賴清德上台以來大肆挑戰「一個中國原則」，勾連外部勢力不斷製造兩岸緊張，不斷推進「以武謀獨」，使台灣防務預算逐年攀升。