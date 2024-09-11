快訊

辯論後即時民調曝光！63％選民認為賀錦麗勝出 表現超乎預期

LINE免費貼圖5款來了！超Q中秋祝賀圖案快收藏 長輩早安圖重現

免出國搶主機！PS5 Pro台灣定價24280元比日本便宜 各國價格比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美眾院通過香港經貿辦法案 陸駐美使館：停止蓄意抹黑

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國國會眾院審議通過「香港經濟和貿易辦事處認證法案」，要求取消香港特區駐美經貿辦特權豁免甚至關閉經貿辦。大陸駐美國使館發言人11日表示，敦促美方立即停止推進相關法案，停止對香港特區及駐外機構的蓄意抹黑，停止干預香港事務和中國內政，以免對中美關係穩定和發展造成更大傷害。路透
美國國會眾院審議通過「香港經濟和貿易辦事處認證法案」，要求取消香港特區駐美經貿辦特權豁免甚至關閉經貿辦。大陸駐美國使館發言人11日表示，敦促美方立即停止推進相關法案，停止對香港特區及駐外機構的蓄意抹黑，停止干預香港事務和中國內政，以免對中美關係穩定和發展造成更大傷害。路透

美國國會眾院審議通過「香港經濟和貿易辦事處認證法案」，要求取消香港特區駐美經貿辦特權豁免甚至關閉經貿辦。大陸駐美國使館發言人11日表示，敦促美方立即停止推進相關法案，停止對香港特區及駐外機構的蓄意抹黑，停止干預香港事務和中國內政，以免對中美關係穩定和發展造成更大傷害。如美方一意孤行，中方必將採取切實有力措施予以堅決反制。

大陸駐美國使館發言人指出，美方一些人出於政治目的操弄涉港議題、炮製涉港惡法、打壓香港發展，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸駐美國使館發言人提到，經貿辦事處是香港特區政府在海外設立的經濟和貿易機構，成功順利運作有利於擴大香港同有關國家及地區的經貿務實合作，是互利共贏的事。

大陸駐美國使館發言人認為，香港是美國第二大貿易順差來源地，超過1,200多家美國企業在港投資興業。美方一些人處心積慮炮製涉港惡法，將正常的經貿合作政治化、工具化，其所作所為註定是徒勞的，也必將損害美自身利益。

大陸駐美國使館發言人表示，香港回歸以來，一國兩制、港人治港、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。實施香港國安法和完善特區選舉制度以來，香港法治和營商環境更加優良，法治指數繼續在全球名列前茅，國際投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

大陸駐美國使館發言人強調，大陸政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。「我們敦促美方立即停止推進相關法案，停止對香港特區及其駐外機構的蓄意抹黑，停止干預香港事務和中國內政，以免對中美關係穩定和發展造成更大傷害。如美方一意孤行，中方必將採取切實有力措施予以堅決反制。」

美國 香港回歸

延伸閱讀

讓家屬探視楊智淵？ 陸國台辦：將依法辦理

美眾院通過香港經貿辦認證法 港府：強烈譴責

美大選辯論／賀錦麗批川普「賣美」給大陸 向習近平示好

加拿大擬擴大加稅反制大陸 電池、半導體等皆入列

相關新聞

談林依晨說「我是成都人」 陸國台辦：人之常情

藝人林依晨先前因表示「我是成都人，我爺爺是成都人」，引起兩岸民眾討論，大陸國台辦發言人陳斌華11日在例行記者會上，也做出...

綠推聯大2758決議不涉台 國台辦：給「台獨」造勢

第79屆聯合國大會昨天開幕，對於民進黨推動國際社會正確了解聯大第2758號決議，包括內容不涉台、大陸無權在聯合國體系代表...

評長榮桂冠 陸國台辦：不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢

近期巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間拒掛五星旗、北京鼎泰豐撤出大陸市場等事受到熱議，大陸國台辦發言人陳斌華11日表示，大陸歡迎...

美AIT處長提台美共同生產軍備 陸：敦促恪守一中

美國在台協會（AIT）新任處長谷立言日前召開記者會，表示美國幫助台灣對抗大陸的威脅，不排除與台灣共同生產軍備用品的可能性...

賴清德上任過百日 陸國台辦：兩岸主導權始終在大陸

總統賴清德上任已過百日，大陸國台辦在經過一個月的暑期休會後，於今日恢復舉辦例行記者會，一開始，國台辦發言人陳斌華就連續回...

美眾院通過香港經貿辦法案 陸駐美使館：停止蓄意抹黑

美國國會眾院審議通過「香港經濟和貿易辦事處認證法案」，要求取消香港特區駐美經貿辦特權豁免甚至關閉經貿辦。大陸駐美國使館發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。