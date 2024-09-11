美眾院通過香港經貿辦法案 陸駐美使館：停止蓄意抹黑

美國國會眾院審議通過「香港經濟和貿易辦事處認證法案」，要求取消香港特區駐美經貿辦特權豁免甚至關閉經貿辦。大陸駐美國使館發言人11日表示，敦促美方立即停止推進相關法案，停止對香港特區及駐外機構的蓄意抹黑，停止干預香港事務和中國內政，以免對中美關係穩定和發展造成更大傷害。如美方一意孤行，中方必將採取切實有力措施予以堅決反制。

大陸駐美國使館發言人指出，美方一些人出於政治目的操弄涉港議題、炮製涉港惡法、打壓香港發展，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸駐美國使館發言人提到，經貿辦事處是香港特區政府在海外設立的經濟和貿易機構，成功順利運作有利於擴大香港同有關國家及地區的經貿務實合作，是互利共贏的事。

大陸駐美國使館發言人認為，香港是美國第二大貿易順差來源地，超過1,200多家美國企業在港投資興業。美方一些人處心積慮炮製涉港惡法，將正常的經貿合作政治化、工具化，其所作所為註定是徒勞的，也必將損害美自身利益。

大陸駐美國使館發言人表示，香港回歸以來，一國兩制、港人治港、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障。實施香港國安法和完善特區選舉制度以來，香港法治和營商環境更加優良，法治指數繼續在全球名列前茅，國際投資者迎來更加安全、穩定、可預期的營商環境，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

大陸駐美國使館發言人強調，大陸政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。「我們敦促美方立即停止推進相關法案，停止對香港特區及其駐外機構的蓄意抹黑，停止干預香港事務和中國內政，以免對中美關係穩定和發展造成更大傷害。如美方一意孤行，中方必將採取切實有力措施予以堅決反制。」