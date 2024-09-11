綠推聯大2758決議不涉台 國台辦：給「台獨」造勢

第79屆聯合國大會昨天開幕，對於民進黨推動國際社會正確了解聯大第2758號決議，包括內容不涉台、大陸無權在聯合國體系代表台灣等，大陸國台辦發言人陳斌華11日回應說，其目的是給「台獨」造勢，破壞國際社會堅持「一個中國原則」的共識。

陳斌華11日主持例行記者會，就近期涉兩岸議題做出回應。對於聯大2758號決議，他首先，這是體現「一個中國原則」的政治文件，國際實務充分證實其法律效力，不容曲解，更不容挑戰。

他接著說，要從歷史事實、2758號決議磋商過程、國際實踐三個方面，還原事實，包括「台灣自古以來屬於中國」，和磋商前，聯合國大會先高票否決了兩個涉及台灣的提案，即「兩個中國代表權提案」和「一中一台及台灣自決提案」，和聯合國官方文件對台灣稱謂為「台灣，中國的省」（Taiwan，Province of China）等。

陳斌華說，「1949年中華人民共和國中央人民政府成立後，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有改變的情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域並沒有改變。中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。」

他說，「『發動內戰失敗的蔣介石集團退踞台灣後』，以所謂『中華民國』的名義與中央政府（指大陸政府）對峙，海峽兩岸也因此陷入長期政治對立的特殊狀態。台灣問題只是中國內戰的遺留問題，中國擁有對台灣的主權從未改變。」

據此，陳斌華表示，民進黨當局惡意歪曲聯大第2758號決議，其目的是為了給「台獨」造勢，破壞國際社會堅持「一個中國原則」的共識。民進黨當局再怎麼勾連外部勢力折騰，都改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實」，都動搖不了國際社會堅持一中原則的格局，更阻擋不了「中國必然統一也必將統一的大勢」。

另，就行政院長卓榮泰說，考慮未來以「台灣」名義舉辦國際賽事，增加能見度，陳斌華回應說，「奧運模式」是國際體育界公認的處理台灣問題的通行法則，也是兩岸體育界人士共同遵循的原則，抨擊民進黨當局出於謀「獨」目的，企圖將體育「染色」、在賽事上「搞事」，沒有出路，只會自食惡果。