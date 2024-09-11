福建對台示範區文件將滿周年 國台辦：將續推創新措施

大陸去年9月12日，發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，在將屆滿周年之際，大陸國台辦發言人陳斌華今天上午在記者會上，細數陸方實施成果，並指大陸將持續完善並推出創新舉措，全力支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐、取得更多成就。

經過一個月的暑期休會後，大陸國台辦今日上午恢復舉辦例行記者會，陳斌華表示，首先介紹福建探索兩岸融合發展新路一年來的落實進展。

陳斌華說，總體來看，兩岸融合發展示範區建設已形成一批先行先試經驗，取得一批首創性對台融合發展成果，福建正日益成為台胞台企「登陸」的第一家園。

陳斌華列舉，社會融合方面，台胞往來通道更加暢通，「小三通」航線持續加密，從復航之初每週26航次增至最多182航次。今年上半年從福建口岸入境台胞43.4萬人次，成長1.65倍。台胞在閩生活更便利，台胞居住證社會面應用基本實現與大陸居民身分證同等便利。

他還提到，台胞在閩生活更便利，台胞居住證社會面應用基本實現與大陸居民身分證同等便利。今年上半年，簽發五年期台胞證年增46.6%；制發台灣居民居住證年增2.63倍。

經濟融合方面，他說，閩台經貿穩定成長，今年上半年閩台貿易額464.6億元，年增4.9%；全省新設台資企業1121家，年增27.4%。金融合作創新發展，設立大陸首支由台商發起的兩岸產業投資基金。率先打通台胞境外自有人民幣投資大陸通道，落地大陸首筆台胞跨國直接匯入人民幣購買商品房及兩岸融合數位人民幣債券。

情感融合方面，陳斌華說，閔台民間交流日趨熱絡，今年上半年福建舉辦包括第16屆海峽論壇在內的各類涉台交流活動100多場，累計參與台胞超1.5萬人次。青年交流更加深入，成功舉辦第12屆海青節峰會、海峽青年論壇等活動；加強海峽兩岸青年就業創業平台建設，現有省級以上台青就業創業基地49家，累計4.8萬多名台青來閩實習、就業、創業。

陳斌華表示，下一步，中共中央台辦、大陸國家發改委將會同中央和國家機關有關部門、福建省有關方面，深入貫徹中共二十屆三中全會精神，實踐「兩岸一家親」理念，突出以通促融、以惠促融、以情促融，持續完善並推出創新舉措，不斷推進兩岸融合發展示範區建設，全力支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐、取得更多成就。