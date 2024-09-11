美眾院通過香港經貿辦認證法 港府：強烈譴責

美國國會眾議院剛表決通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，要求確認香港經貿辦是否繼續享有特權、豁免。香港當局對此反應強烈，聲稱美國眾議院的做法是「為求政治目的」。

據報導，美國眾議院通過的這個法案，要求行政部門在法案生效30天內確認是否延長香港在華盛頓、紐約和舊金山經貿辦的特權與豁免。如果美國政府認證它們不應再享有外交待遇，這些經貿辦將在180天內停止運作。

法案將會送交參議院審議和表決。

港府今天發表聲明，強烈譴責美國眾議院的做法，聲稱：「美國眾議院為求政治目的，歪曲事實，刻意攻擊香港，違反國際法和國際關係的基本準則，粗暴干預香港事務，香港特區必須直斥其非，並強烈譴責。」

港府表示，美國自身有最嚴厲的國安法律，卻肆意雙重標準，惡意污衊實施香港國安法和維護國家安全條例的公正性和合法目的，漠視香港在維護國家安全的憲制責任和固有權利，詆毀香港依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務。

港府指出，香港駐華盛頓、紐約和舊金山經貿辦一直按當地法律運作，在其駐地與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流。

與此同時，美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1200家美國公司在港設有業務。

港府表示：「若美方一意孤行，藉所謂『香港經濟貿易辦事處認證法案』破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。」