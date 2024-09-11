快訊

賀川首次交鋒結束！賀錦麗強勢猛攻 川普被激怒淪防守下風

失事幻象飛官謝沛勳「勇敢又幸運」 急診部主任曝傷勢

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

美眾院通過香港經貿辦認證法 港府：強烈譴責

中央社／ 香港11日電

美國國會眾議院剛表決通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，要求確認香港經貿辦是否繼續享有特權、豁免。香港當局對此反應強烈，聲稱美國眾議院的做法是「為求政治目的」。

據報導，美國眾議院通過的這個法案，要求行政部門在法案生效30天內確認是否延長香港在華盛頓、紐約和舊金山經貿辦的特權與豁免。如果美國政府認證它們不應再享有外交待遇，這些經貿辦將在180天內停止運作。

法案將會送交參議院審議和表決。

港府今天發表聲明，強烈譴責美國眾議院的做法，聲稱：「美國眾議院為求政治目的，歪曲事實，刻意攻擊香港，違反國際法和國際關係的基本準則，粗暴干預香港事務，香港特區必須直斥其非，並強烈譴責。」

港府表示，美國自身有最嚴厲的國安法律，卻肆意雙重標準，惡意污衊實施香港國安法和維護國家安全條例的公正性和合法目的，漠視香港在維護國家安全的憲制責任和固有權利，詆毀香港依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務。

港府指出，香港駐華盛頓、紐約和舊金山經貿辦一直按當地法律運作，在其駐地與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流。

與此同時，美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1200家美國公司在港設有業務。

港府表示：「若美方一意孤行，藉所謂『香港經濟貿易辦事處認證法案』破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。」

美國 舊金山 香港

延伸閱讀

防止教育機構與孔子學院往來 美眾院通過法案斷公費

美眾院通過法案 強化與台灣、太平洋島國論壇合作

兩岸進出口貿易額 前八月年增9%

陸知名經濟學家陶冬 任淡水泉香港總裁

相關新聞

綠推聯大2758決議不涉台 國台辦：給「台獨」造勢

第79屆聯合國大會昨天開幕，對於民進黨推動國際社會正確了解聯大第2758號決議，包括內容不涉台、大陸無權在聯合國體系代表...

陸客赴金門 國台辦預告：踩線團很快就要出發

大陸文旅部8月30日公告，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊，就推動進展，大陸國台辦發言人陳斌華11日預告，踩線團很快就要出...

美眾院通過香港經貿辦法案 陸駐美使館：停止蓄意抹黑

美國國會眾院審議通過「香港經濟和貿易辦事處認證法案」，要求取消香港特區駐美經貿辦特權豁免甚至關閉經貿辦。大陸駐美國使館發...

評柯文哲案 陸國台辦：賴清德追殺不認同台獨人士

正暫停職務的民眾黨主席、前台北市長柯文哲，近日因涉京華城案，遭羈押禁見，就該案引發關注，和對兩岸關係前景的影響，大陸國台...

福建對台示範區文件將滿周年 國台辦：將續推創新措施

大陸去年9月12日，發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》，在將屆滿周年之際，大陸國...

睽違五年中日韓旅遊部長會議昨在神戶登場 今可望發表共同宣言

據日本共同社，日本、中國和韓國旅遊部長會議昨10日在日本神戶市，開始了為期兩天的議程。計劃11日通過相互吸引遊客的聯合宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。