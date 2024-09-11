睽違五年中日韓旅遊部長會議昨在神戶登場 今可望發表共同宣言

據日本共同社，日本、中國和韓國旅遊部長會議昨10日在日本神戶市，開始了為期兩天的議程。計劃11日通過相互吸引遊客的聯合宣言。受新冠疫情的影響，這是自2019年以來再次舉辦。

報導說，日本國土交通相齊藤鐵夫出席了會議。當天，他與韓國文化體育觀光部長官柳仁村舉行雙邊會談，表示「希望開展精彩對話」。柳仁村回應說：「想進行對兩國發展有意義的交流。」之後，齊藤與中國文化和旅遊部副部長張政舉行了會談。日本政府有意促進與中韓的進一步旅遊交流。

日中韓旅遊部長會議2006年首次舉辦，此次為第10屆。上一次是2019年在韓國舉行。

報導說，從三國間遊客的動向來看，受日圓貶值提振，中國和韓國的訪日遊客人數增加，而日本赴中韓的遊客人數在新冠疫情后陷入低迷等，存在一些難題。