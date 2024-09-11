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李強抵沙烏地 將與王儲沙爾曼就中沙關係及其他問題深入交流

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院總理李強9月10日晚抵達利雅德哈立德國王機場，利雅德省副省長穆罕默德王子、沙烏地阿拉伯商務大臣卡斯比在機場迎接。 新華社
大陸國務院總理李強9月10日晚抵達利雅德哈立德國王機場，利雅德省副省長穆罕默德王子、沙烏地阿拉伯商務大臣卡斯比在機場迎接。 新華社

據新華社，應沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德邀請，大陸國務院總理李強昨10日下午搭包機離開北京，赴利雅德舉行中國－沙烏地阿拉伯高級別聯合委員會第四次會議並正式訪問沙烏地阿拉伯。

當地時間10日晚，李強搭乘包機抵達利雅德哈立德國王機場。利雅德省副省長穆罕默德王子、沙烏地阿拉伯商務大臣卡斯比和中國駐沙烏地阿拉伯大使常華等到機場迎接。

報導稱，李強指出，中沙傳統友誼深厚。建交34年來，在雙方共同努力下，中沙關係實現跨越式發展，務實合作成果豐碩。 2022年12月，習近平主席出席首屆中阿、中海峰會並對沙烏地阿拉伯進行國事訪問。一年多來，雙方積極落實高峰會重要成果，政治互信不斷鞏固，各領域交流合作穩步推進，在地區和國際事務中保持密切溝通和協調，持續豐富中沙全面戰略夥伴關係內涵。

李強表示，此訪期間，他將同穆罕默德．沙爾曼王儲兼首相就中沙關係及其他共同關心的問題深入交流，共話友誼、共商合作。期待透過此次訪問，雙方進一步加強發展策略對接，拓展各領域互利合作，夯實中沙人民友好基礎，推動中沙關係向更高水準邁進，引領中海、中阿關係取得更大發展。

李強 沙烏地阿拉伯 穆罕默德

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