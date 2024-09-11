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菲駐美大使：聯大期間舉行廿國峰會尋求南海問題跟中國「講道理」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
菲駐美大使羅穆阿爾茲（左）透露菲律賓計劃於本月在聯合國大會期間舉行至少20個國家的峰會。圖為他9日拜會美洲國家組織秘書長路易斯．阿爾瑪格羅（右）。 取自菲駐美大使館網站
菲駐美大使羅穆阿爾茲（左）透露菲律賓計劃於本月在聯合國大會期間舉行至少20個國家的峰會。圖為他9日拜會美洲國家組織秘書長路易斯．阿爾瑪格羅（右）。 取自菲駐美大使館網站

路透社報導，菲律賓駐美大使羅穆阿爾茲（Jose Manuel Romualdez）說，菲律賓計劃於本月在聯合國大會期間舉行至少20個國家的峰會，就中國與菲律賓在南海的對抗問題尋求「講道理」的方法。

他說，「越多的國家聯合起來，向中國發出這樣的訊息：他們所做的事情絕對不站在歷史正確的一邊，那麼我們就有更好的機會，他們不會做出我們都擔心的錯誤舉動。 」

報導稱，羅穆阿爾德斯沒有詳細說明此次峰會的計劃，他表示峰會將於9月22日這一周在紐約舉行的年度大會期間舉行。美國是馬尼拉的主要盟友，但當被問及該計劃時，國務院和白宮沒有立即回應。

報導稱，近幾個月來，菲律賓和中國相互指責在有爭議的南海故意撞擊海岸防衛隊船隻，其中包括六月發生的暴力衝突，一名菲律賓水手失去了一根手指。而中國官方媒體周一呼籲菲律賓「認真考慮」兩國關係「處於十字路口」的未來。

在談到中國的壓力時，羅穆亞德斯告訴華盛頓智庫「新美國」，菲律賓「自第二次世界大戰以來從未面臨過此類挑戰」。「截至今天，他們有大約 238 艘（中國）船隻或民兵船隻聚集在該地區，而且他們日復一日地繼續這樣做。」他說，峰會的目的是讓與會者與菲律賓一起「找到能夠向中華人民共和國講一些道理的方法」。

報導稱，上週，澳洲和日本批評中國在南海對菲律賓採取「危險和脅迫」行為，印度和新加坡則呼籲和平解決所有爭端，不使用武力。

羅穆阿爾德斯表示，在嘗試利用外交手段「與北方鄰國進行文明對話的同時，我們也必須繼續嘗試尋找能夠加強我們聯盟的方式」。其目的是「向中國發出一個信號，表明我們不僅僅是一個國家，而且還有很多國家對他們今天在印太地區的所作所為感到不滿意。」

南海 美國 菲律賓

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