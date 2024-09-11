玉淵譚天講解戰區對話：中方正告美方不能在中方島礁附近自由航行

美中兩軍昨舉行了美軍印太司令與解放軍南部戰區令間的通話。中方並未披露通話內容，僅印太司令部露了印太司令巴帕羅提及中方與美盟友的不安全互動，並促其重新考慮具危險性、可能導致局勢惡化的戰術。但大陸央視旗下微博號玉淵譚天昨深夜發出一篇《詳解中美兩軍戰區通話》文章，文章引述軍事專家張軍社的說法稱，戰區領導溝通中，中方會正告美方，美方不能派遣軍艦、軍機進入中方南海島礁鄰近海域，進行所謂的「航行自由」行動，這是違反國際法的。

張軍社說，同時，中方也會要求美方約束其第一線海空兵力，嚴守國際法，尊重中國的領土主權和海洋權益。

玉淵譚天也在文章中表示，美國自己也多次表示，無意與中國發生衝突。美國這樣說，那就別再搞小動作。要來談，就得拿出誠意好好談。

文章說，中方新聞稿的表述很短，其中提到「雙方就共同關心的問題深入交換意見」。如何理解新聞稿中的「深入」二字？對此張軍社告訴玉淵譚天，目前中美兩軍有中美兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議以及中美兩軍戰區領導通話等多個溝通管道。其中，中美兩軍高層溝通包括中央軍委聯合參謀部和美軍參謀長聯席會議主席的對話溝通，以及中美兩國國防部長的會晤溝通。

他說，中美國防部工作會晤，屬於工作層級的交流對話，一年召開一次。主要是探討接下來一年兩軍交流合作的計劃，一般由我國中央軍委國際軍事合作辦公室領導和美國國防部的官員主持進行。中美海上軍事安全磋商機制會議分為小組會議和將軍級年度會晤，小組會議一般由校級軍官主持，將軍級年度會晤一般由少將軍官主持，來進行海上軍事安全的磋商交流。

張軍社表示，和其他三種溝通管道相比，戰區領導溝通的特殊性在於，這是直接管控一線海空部隊行動的指揮員的直接交流。這種交流，有助於減少兩軍之間誤會的發生。而之所以需要減少誤會，是因為這次視訊通話的兩個主體──南部戰區和美軍印太司令部發生海空相遇事件的機率很高。相遇的地方，主要是南海。

張軍社表示，今年3月，「南海戰略態勢感知計畫」發布了《2023年美軍南海軍事活動不完全報告》，報告統計了2023年美國航空母艦打擊群位南海活動。其中出現了「尼米茲號」航空母艦、「雷根號」航空母艦和「卡爾文森號」航空母艦，它們都隸屬於美國太平洋艦隊。

除了派出航空母艦到南海行動，美國印太司令部還會派出軍機前往南海進行抵近偵察、派出軍艦非法闖入中國領海。

而負責應付處置的，就是南部戰區。今年5月，美「哈爾西號」飛彈驅逐艦非法闖入中國西沙領海。 「哈爾西號」飛彈驅逐艦就隸屬於美國第七艦隊，這是太平洋艦隊下轄的兩支艦隊之一。

他表示，當時，南部戰區就組織海空兵力，依法依規追蹤監視並警告驅離了美艦。今年8月，南部戰區還在黃岩島附近海空域組織聯合戰巡。

他說，南部戰區負責維護南海局勢穩定，而美國印太司令部經常會做一些攪動南海局勢的事情，從這個角度上講，雙方深入地交流，管控分歧，避免一線部隊的誤會，就顯得格外重要。

張軍社表示，戰區領導溝通中，雙方都會探討各自最關心的海空安全問題，並提出各自對此議題的看法。中方會正告美方，美方不能派遣軍艦、軍機進入中方南海島礁鄰近海域，進行所謂的「航行自由」行動，這是違反國際法的。同時，中方也會要求美方約束其第一線海空兵力，嚴守國際法，尊重中國的領土主權和海洋權益。

玉淵譚天稱，除了這些實操層面的交流，中美雙方在認知上，也需要深入交流。他表示，巴帕羅信奉的是「武力至上」的說詞。在香會上，巴帕羅就表示，威懾是現代軍事戰略的基石，是「尋求和平」的方式。與之相對應的，中國前駐美大使崔天凱也也談了自己對嚇阻的理解。崔講話的大意是，威懾只是工具和手段。如果我們將彼此視為潛在的或真正的對手，那威懾終將會變成真正的威脅甚至公開衝突。

玉淵譚天稱，從兩人的敘述中就能看到，中美雙方在認知上存在著很大的差異，這些差異，需要深入交流去互相理解。今年4月，《紐約時報》發表了一篇文章，裡邊詳細介紹了拜登政府是如何在所謂印太地區加大對中國的「威懾」的：從這些行為可以看到，美國希望拉著盟友一起，共同「威懾」中國。

他表示，巴帕羅就表示，這些行動，讓美國和盟友的實力更強，「我們」將在西太平洋發生的任何戰鬥中取得勝利。但這種「拉圈子」的行徑，真的有用嗎？前不久的一個細節，足以說明問題。8月7日，美國拉著菲律賓、澳洲、加拿大，在南海搞了一趟海空聯合演習。

他說，這場四國在南海的首次演習，號稱要「團結起來，對抗來自中國的『挑戰』」。但美國派出的，是「伊利湖號」飛彈巡洋艦，預計2025年退休。加拿大派出的，是「蒙特婁號」護衛艦，也到本該報廢退役的年齡。菲律賓派出的，包括「拉蒙·阿爾卡拉斯號」巡邏艦，這艘船先在美國海岸防衛隊服役，2012年退役後又賣給了菲律賓。而澳大利亞，乾脆連船都不派，只出動了一架P-8A巡邏機來「意思」。

這就是美國所謂的「威懾」。玉淵譚天說，美國想要拉著這些國家共同攪亂地區局勢，這些國家可能在表態上會有一些炒作和跟隨，但在實際的行動上，都在「拖美國的後腿」。美國自己也多次表示，無意與中國發生衝突。美國這樣說，那就別再搞小動作。要來談，就得拿出誠意好好談。