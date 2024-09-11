不等雙城論壇 上海台辦主任換人

據掌握，上海市台辦新任主任金梅已於昨日到任，她此前擔任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任。

上海台辦前主任鍾曉敏已在五月升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局長、上海市文物局長，並在七月三日經上海市十六屆人大常委會決定任命為上海市文化和旅遊局長。

今年雙城論壇輪到在台北舉行，鍾曉敏曾在六月率領訪團至台北探路。由於鍾曉敏已於五月增添新職，原先傳出鍾曉敏將在舉辦完今年的雙城論壇後正式離任台辦主任，但隨著五二○後兩岸局勢緊張、大陸高層暑期輪休等因素，雙城論壇舉辦時間一直懸而未決，也讓鍾同時身兼多職。

鍾曉敏上一次以台辦主任身分公開現身，是在八月廿三日的「海峽兩岸青年活力嘉年華」。隨著活動在八月底落幕，上海台辦新任主任金梅已於昨日到任。

資料顯示，金梅現年五十三歲，黑龍江寧安人，經濟學碩士。二○○九年八月，任上海市民族和宗教事務委員會副主任；二○一五年五月，任上海市閔行區區委常委、統戰部長；二○一六年十二月，任上海浦東新區區委常委、統戰部長；二○二一年二月，任上海市浦東新區區委常委、上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任，負責國際旅遊度假區工作。

金梅擔任上海浦東新區區委常委、統戰部長期間，分管對台工作，並多次親赴在滬台企考察，關心台商經營狀況。例如她在二○一八年八月以浦東新區常委身分走訪日月光集團，關心台企生產經營狀況。二○二一年二月，金梅曾與浦東新區台辦副主任錢月明等人至永和豆漿（永和食品公司）調研，當時正值疫情期間，據陸媒報導，金梅非常關心疫情對企業的影響。