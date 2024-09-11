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金梅接上海台辦主任

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
新任上海市台辦主任金梅已於昨天到任。 網路照片
新任上海市台辦主任金梅已於昨天到任。 網路照片

據本報掌握，上海市台辦新任主任金梅已於昨（10）日到任，她此前擔任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任。

上海台辦前主任鍾曉敏已在今年5月升任上海市文化和旅遊局黨組書記、上海市廣播電視局長、上海市文物局長，並在7月3日經上海市16屆人大常委會決定任命為上海市文化和旅遊局長。

今年雙城論壇輪到在台北舉行，鍾曉敏曾在6月率領訪團至台北探路。由於鍾曉敏已於5月增添新職，原先傳出鍾曉敏將在舉辦完今年的雙城論壇後正式離任台辦主任，但隨著520後兩岸局勢緊張、大陸高層暑期輪休等因素，雙城論壇舉辦時間一直懸而未決。

鍾曉敏上一次以台辦主任身分公開現身，是在8月23日的「海峽兩岸青年活力嘉年華」活動。金梅現年53歲，黑龍江寧安人，經濟學碩士。2009年8月，任上海市民族和宗教事務委員會副主任；2015年5月，任上海市閔行區區委常委、統戰部長；2016年12月，任上海浦東新區區委常委、統戰部長；2021年2月，任上海市浦東新區區委常委、上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任，負責國際旅遊度假區工作。

上海 主任 雙城論壇

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