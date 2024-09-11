李強訪沙 炒熱石油、人民幣

大陸國務院總理李強昨（10）日前往沙烏地阿拉伯，將主持召開中沙高級別聯合委員會第四次會議並訪問沙國。香港南華早報報導，沙國工業和礦產資源大臣胡拉耶夫（Bandar Al-khorayef）在香港受訪表示，沙國願意「嘗試新事物」，對在跨境原油交易結算中使用人民幣的新想法「持開放態度」。

胡拉耶夫日前進行為期一周的亞洲之行，並於上周末抵達此行最後一站——中國廣州和香港。南華早報稱，中國正在更廣泛地擴大人民幣在國際貿易中的影響力。2023年11月，中國與沙國簽署了雙邊本幣互換協議，互換規模為500億元人民幣/260億元沙烏地里亞爾（Saudi Riyal），協議有效期三年，象徵利雅德與北京之間金融合作的一個里程碑。

與此同時，在跨境原油交易結算中更廣泛地使用人民幣，即「石油人民幣」，也被認為是人民幣國際化的下一步，而此舉勢必將對美元國際地位構成挑戰。

在被問及有關「石油人民幣」的問題時，胡拉耶夫說，相信沙國會做最符合其利益的事情，他認為沙國總是會嘗試新事物，對新想法持開放態度，「我們盡量不把政治與商業混為一談」。

報導稱，胡拉耶夫描述了沙國國內對在交易中使用「石油人民幣」持「積極」看法，但他並未給出具體的實施時間表。

「從商業角度來看，在供應商和客戶之間，我認為這樣的安排可以根據雙方的自由意願實現。」胡拉耶夫說，「這不是我們從政策角度考慮的問題。」

《觀察者網》報導，標普全球評級公司（S&P Global Ratings）8月發布的一份報告指出，中國與沙國經濟關係的深化，將推動人民幣在石油採購中的使用。