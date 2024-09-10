未來恐重度高齡化！陸全國人大常委會議 開審延遲法定退休年齡草案

中國第14屆全國人大常委會第11次會議今天登場，審議備受民間關注的「關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定」草案。專家說，中國1950年代確定法定退休年齡制度後一直沒有大的調整，已與當今高齡化的人口結構和社會經濟發展脫節。

央視新聞報導，今天在北京開幕的中國第14屆全國人大常委會第11次會議，審議了中國國務院「關於提請審議『關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案』的議案」，由中國人社部長王曉萍作說明。但報導並沒有公布這項延遲法定退休年齡草案的具體內容。

儘管如此，央視仍以「為什麼要延遲退休？專家解讀」為題報導，指中國「十四五」規劃和中共20大報告都明確提出，要實施「漸進式延遲法定退休年齡」。其中，「十四五」規劃中的「實施積極應對人口老齡（高齡）化國家戰略」章節，即寫入了「逐步延遲法定退休年齡」。

報導強調，中共20屆三中全會「決議」對健全人口發展支持和服務體系作出部署，提出「按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革」。專家對此表示，這表明這項改革的主要目的是為了因應中國人口高齡化。

中國宏觀經濟研究院社會戰略規劃研究室副主任關博說，人口高齡化已成為中國當前最基本的國情。人口預期壽命的延長，健康水平的提高，加上社會生產能力的改善，使勞動力與社會生產的結合方式，過去幾十年發生明顯變化，這些都為調整政策提供了「客觀的條件和政策的可能性」。

中國人民大學勞動人事學院院長趙忠表示，中國法定退休年齡制度在1950年代確定後，事實上一直沒有進行比較大的調整或改變。以當時的人口狀況、經濟發展制定的政策體系，和現在的人口結構和社會經濟發展是脫節的。

趙忠說，預期壽命增加，意味著可繼續從事生產經營活動的年齡也告增加。透過制度性的改革，可更好地增加國家勞動力的規模，對一個國家的社會經濟發展有「非常重要的意義」。

報導指出，中國高齡人口已在2000年達7%，進入「高齡化社會」及「中度高齡化」階段；預測2035年左右，中國60歲及以上老年人將突破4億人，比重超過30%，進入「重度高齡化」階段。

綜合中國媒體先前報導，延遲法定退休年齡的另一考量，是因應中國人口老化及社會養老保險「收入不抵支出」的風險，進而減少基金的支出。因此，中國民間、特別是中高齡勞工，一直對延遲法定退休年齡的政策傾向感到擔心，深怕拿不到相關養老金。

根據中國媒體報導，依中國現行法令，全民所有制企業、事業單位和黨政機關、群眾團體的勞工，退休年齡為男性60歲，女性50歲（女性幹部55歲）。