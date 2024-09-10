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習近平一通電話能解決？普亭點名調停俄烏衝突 陸外交部：始終勸和促談
一段時間以來，中國被視為多數國家視為調解俄烏戰事的關鍵角色，路透報導，俄羅斯總統普亭近期稱希望中國、印度和巴西調停俄烏衝突。對此，大陸外交部發言人毛寧10日在記者會上指出，在烏克蘭問題上，中方的立場是一貫的，也是非常明確的。「我們始終致力於勸和促談，我們支持一切有利於和平的努力。」
毛寧表示，接下來，中方也願意繼續同國際社會一道，為推動危機的政治解決積累條件，為實現和平發揮建設性作用。
路透5日報導指出，普亭在俄羅斯符拉迪沃斯托克出席當地東方經濟論壇時表示，俄羅斯尊重真正希望解決烏克蘭問題的國家，他點名中國、印度和巴西是潛在調停俄烏戰事的國家。普亭稱，戰爭開始後的前幾周，俄羅斯和烏克蘭談判人員在伊斯坦堡會談中達成的初步協議可以作為談判的基礎，但該協議從未得到實施。
此外，義大利總理也說過，中國和印度可以為解決俄烏衝突發揮作用。再更早前，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）曾在7月表示，俄羅斯依賴中國的程度，已經到了只要習近平打一通電話，就能終結烏俄戰爭的地步。
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