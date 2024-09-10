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陸委會報告：大陸暴雨災情惹民怨 恐深化經社危機

中央社／ 台北10日電
受摩羯颱風影響，大陸湛江市全市颱風紅色預警信號生效。圖／中新社
受摩羯颱風影響，大陸湛江市全市颱風紅色預警信號生效。圖／中新社

陸委會最新大陸與兩岸情勢簡報剖析，中國大陸今年夏天暴雨釀災事件頻傳，累積民怨難以撼動習政權，不過可能深化經社危機，威權體制「維穩」優先，持續忽視災害預防與重建。

大陸委員會（陸委會）委外最新大陸與兩岸情勢簡報指出，受到極端氣候影響，加上河川管理、城市排水與防洪基礎建設不足、公共建設品質不佳等狀況，中國大陸今年夏天發生多起暴雨、洪澇釀災事件，包括高速公路橋梁坍塌、護坡坍塌、河水暴漲沖毀橋梁等。

簡報內容提到，這些基礎建設工程被外界批評偷工減料，不過事件往往尚在發展中即被中央或地方政府要求「任何個人不要對外發布訊息」。例如洞庭湖潰堤事件，官方對於災情訊息的管控非常嚴格，事後也沒有人被究責。

簡報內容指出，氣候變遷政策需要長時間、大規模投入，牽涉複雜群體及資源產權，在氣候變遷應對的決策調整上，民主國家不如威權國家；不過民主問責機制是災難應對改善的動力，威權體制則以政權穩定為目標，往往採取封鎖消息作為。

中共威權體制下，加上公共工程品質缺乏監督，災難發生時往往只能靠集權體制處理，例如軍隊緊急動員；中共在氣候變遷政策訂定上缺乏公民社會參與，難以激勵市場創新，無法切合民眾需要，形成資源錯置造成的貪污與浪費。

簡報內容強調，研究顯示，氣候變遷災情可能造成社會動盪；然而在北京強大的政治監控與中共總書記習近平一人獨大情況下，中國大陸民意不滿尚不足以挑戰習政權，不過其恐深化中國大陸後疫情時代的經濟與社會危機。

中共 暴雨 氣候變遷 陸委會

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