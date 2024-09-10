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私帶禁書入境 成為愈來愈多中共落馬官員的罪狀

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
浙江省政協前副主席朱從玖（中）罪名之一也包括「私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看」。圖／取自長安街知事
浙江省政協前副主席朱從玖（中）罪名之一也包括「私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看」。圖／取自長安街知事

北京當局對於思想的管控深入中共官場。中共江西省紀委監委9日晚間通報，江西省金融控股集團有限公司前黨委副書記、副董事長、總經理甘成久嚴重違紀違法被開除黨籍、開除公職，在其諸多罪狀中還包括「私自攜帶反動書籍入境並閱看」。這也成為愈來愈多中共落馬高官的罪狀之一。

除甘成久外，大陸官方近期公布的落馬官員訊息中，河南省民政廳前黨組成員、副廳長楊蕾；浙江省政協前黨組成員、副主席朱從玖；甘肅省民樂縣委前書記李作明等人，罪名均有私帶違禁書籍、音像入境閱讀。

中共中央紀委國家監委網站消息指出，楊蕾「私自攜帶違禁書籍入境」，不按規定向組織請示、報告重大事項，與他人串供並偽造證據，對抗組織審查等。

朱從玖的通報則指其喪失理想信念，背離初心使命，妄議黨中央大政方針和重大決定，搞團團伙伙，破壞政治生態，「私自攜帶違禁書籍入境並長期閱看」，對抗組織審查等。

甘肅省紀委監委表示，李作明違反黨的政治紀律，「私自攜帶違禁音像製品入境並閱覽」，利用非法身分轉移隱匿違紀違法所得，不按規定向組織報告重大事項。

近年來，已有多名領導幹部被指「私自攜帶違禁書籍入境」，封面新聞報導，黨員幹部因公或因私出國（境）的機會相應增加。在回國時，一些人難免可能會攜帶各種物品，其中就可能包括嚴重政治問題類書籍。內蒙古自治區二連浩特市政協原黨組書記、主席郁志雲也被指控「私自攜帶違禁書籍入境」。

至於什麼是違禁的書籍內容？根據《中國共產黨紀律處分條例》第50條、第51條規定，違禁的書籍、音像製品基本上是指：公開發表堅持資產階級自由化立場、反對四項基本原則，反對黨的改革開放決策的文章、演說、宣言、聲明等的；公開發表違背四項基本原則，違背、歪曲黨的改革開放決策，或者其他有嚴重政治問題的文章、演說、宣言、聲明等的；妄議中央大政方針，破壞黨的集中統一的；醜化黨和國家形象，或者詆毀、誣蔑黨和國家領導人、英雄模範，或者歪曲黨史、軍史的。

中共 共產黨 幹部

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