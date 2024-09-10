岑浩輝獲383名選委提名參選澳門特首 篤定當選

澳門第6任行政長官（特首）參選人岑浩輝獲得383名選舉委員會（選委會）委員提名，按照北京過往對澳門和香港特首選舉的閉門操作，如無意外，岑浩輝篤定當選。

澳門電台報導，岑浩輝今天向選管會提交了提名表，而截至昨晚，他獲得383名選委會委員提名。

澳門下屆特首選舉將於10月13日舉行，將由400名選委會委員投票選出，而非由市民一人一票普選產生。按照澳門特首選舉法，參選人須獲得選委會66名委員聯合簽署作出提名。

此外，每名選委會委員只可提出一名候選人，否則當作提名無效。如今岑浩輝已獲383人提名，無形中成為唯一候選人。

岑浩輝是澳門終審法院前院長，早前為了參選特首辭去了院長職務。

澳門於1999年回歸後，前兩任特首何厚鏵和崔世安都來自澳門商人家族；現任特首賀一誠的父親也是工業家，或多或少都與商界離不開關係。

相對之下，岑浩輝在中國大陸出生及受教育，其後才移居澳門並出任官員，與賀一誠等人十分不同。

有人認為，這次北京方面不再從澳門商人家族中「欽點」候選人，反映出北京方面對治理澳門的思路有了新方向和想法。