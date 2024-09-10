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陶冬轉戰私募基金 任「淡水泉」香港總裁

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
前瑞銀財富管理執行副主席、知名宏觀經濟學家陶冬現已加入淡水泉香港公司，任淡水泉（香港）總裁。（圖／本報資料照）
前瑞銀財富管理執行副主席、知名宏觀經濟學家陶冬現已加入淡水泉香港公司，任淡水泉（香港）總裁。（圖／本報資料照）

綜合澎湃新聞、中國證券報報導，瑞銀財富前管理執行副主席、知名宏觀經濟學家陶冬現已加入淡水香港公司，任淡水泉（香港）總裁。據了解，陶冬將主要從全球宏觀研究視角賦能公司投資和客戶服務工作。

公開資料顯示，陶冬曾任中國首席經濟學家論壇理事、瑞士信貸首席經濟學家、亞太區財富管理大中華區副主席，在瑞銀收購瑞信後加入瑞銀，任瑞銀財富管理執行副主席。

淡水泉投資成立於2007年，主要開展大陸國內私募證券投資、海外對沖基金和機構專戶業務。目前在北京、上海、深圳、香港、新加坡、紐約設有辦公室。企業資訊系統「企查查」數據顯示，淡水泉香港成立於2010年，實控人為SPRINGS CAPITAL LIMITED。

公司官網顯示，公司目前員工超過100人，其中50人以上為專業投資人士，投研團隊平均從業年限超過10年。淡水泉基金採取投資經理團隊制，堅持每位研究員同時也是基金經理的理念。

不過，淡水泉基金在過去三年中面臨了顯著的業績挑戰，具體表現在其投資收益連續為負。2021年，淡水泉基金的平均收益率為-11.33%，隨後的2022年和2023年，其年度平均投資收益分別為-21.63%和-22.74%。當時有分析認為淡水泉投資效益不佳主因在於投資策略失誤、過度調研與管理規模魔咒等因素導致。

淡水 財富 香港

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