夏立言出席重慶台灣周 強調台海嚴峻更要堅持九二共識

國民黨副主席夏立言日前與陸委會就「九二共識」隔空論戰，夏立言10日上午出席第十六屆「重慶台灣周」開幕式，致詞時再度提到辜汪會談以及九二共識。他表示，國民黨從1993年辜汪會談以來，一向堅持在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作，「鑒於當前台海局勢嚴峻複雜，這個堅持更顯必要」。

夏立言表示，台渝兩地，無論在血緣、歷史、文化等各方面，都有非常深厚的淵源，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，「這也是我過去好幾次重複強調的，做一個道道地地的台灣人，和做一個堂堂正正的中國人，是完全可以相容的」。

就兩岸交流，夏立言提出要強化兩岸連接、捍衛抗戰成果。抗戰勝利不能忘記重慶的犧牲，尤其是開羅會議確立台灣光復的歷史事實，不容輕易抹殺。他並稱，1949年後約有20萬重慶軍民來台，促進了台渝融合，「光復後的台灣打造出經濟奇蹟；飲水思源，台灣奇蹟更須銘記重慶精神」。

夏立言表示，兩岸關係可謂是台灣走向全球化的基石，深耕大陸和走向世界，本來就是並行不悖，應該更重視台商台青、共同走向世界。他還說，經貿交流是兩岸關係穩定的壓艙石，更是驅動全球化的重要力量，應該促進經貿交流、推動和平發展。

就台渝合作，夏立言說，重慶各方面發展條件優越，與台灣有深厚淵源。有成渝地區雙城經濟圈、長江經濟帶等多重戰略機遇，有「重慶台灣周」這個成功舉辦15屆的重要平台，又有這麼多台商台胞在此深耕，台資台企聚落龐大。共享新機遇、同心向未來，已不是願景，而是現在進行式。

大陸全國台企聯會長李政宏會後受訪表示，除了已經非常多的台資企業，包括電子訊息、半導體、汽車零配件、裝備製造等企業在重慶發展，取得良好成效，進一步是如何把這些已有的基礎再擴大，在產業鏈裡補強，創造價值。

李政宏還提到，如何結合當今的產業，例如AI人工智慧、新能源汽車，利用大數據為台企轉型升級，也助推重慶有另一波發展，以及台商擅長的文創領域是否能協助重慶旅遊業發展再上一層樓，創造更多現金流入，都是台渝可以進一步合作的領域。

2024第十六屆「重慶台灣周」9月9日至13日登場，本屆活動以「共享新機遇 共創好未來」為主題，涵蓋了重要活動、經貿合作、文化交流、基層交往、青年交流五大板塊，18個分項活動。