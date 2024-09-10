李強到訪前 沙國：對「石油人民幣」持開放態度

大陸國務院總理李強10日將前往沙烏地阿拉伯主持召開中沙高級別聯合委員會第四次會議並訪問沙國。香港南華早報報導，沙國工業和礦產資源大臣胡拉耶夫（Bandar Al-khorayef）上周六在香港受訪時表示，沙國願意「嘗試新事物」，對包括在跨境原油交易結算中使用人民幣的新想法「持開放態度」。

胡拉耶夫日前進行為期一周的亞洲之行，並於上周末抵達此行最後一站——中國廣州和香港。南華早報稱，中國正在更廣泛地擴大人民幣在國際貿易中的影響力。2023年11月，中國與沙國簽署了雙邊本幣互換協議，互換規模為500億元人民幣/260億元沙烏地里亞爾（Saudi Riyal），協議有效期三年，象徵利雅德與北京之間金融合作的一個里程碑。

與此同時，在跨境原油交易結算中更廣泛地使用人民幣，即「石油人民幣」，也被認為是人民幣國際化的下一步，而此舉勢必將對美元國際地位構成挑戰。

在被問及有關「石油人民幣」的問題時，胡拉耶夫說，相信沙國會做最符合其利益的事情，他認為沙國總是會嘗試新事物，對新想法持開放態度，「我們盡量不把政治與商業混為一談」。

報導稱，胡拉耶夫描述了沙國國內對在交易中使用「石油人民幣」持「積極」看法，但他並未給出具體的實施時間表。

「從商業角度來看，在供應商和客戶之間，我認為這樣的安排可以根據雙方的自由意願實現。」胡拉耶夫說，「這不是我們從政策角度考慮的問題。」

大陸網路媒體《觀察者網》報導，標普全球評級公司（S&P Global Ratings）8月發布的一份報告指出，中國與沙國經濟關係的深化，將推動人民幣在石油採購中的使用。

根據百度百科訊息，1970年代，美國與當時世界上最大產油國沙烏地阿拉伯達成協議，確定將美元作為石油計價貨幣，並得到了OPEC其他成員國的同意。

美元與石油緊密掛鉤，使得國際市場上進行石油交易的經濟體都必須要有美元，美元也因此成為全球外匯儲備貨幣。而所謂「石油美元」即成為支撐美元全球大循環及美元霸權的重要商品支柱。

沙國與美國長達50年的石油美元協議於2024年6月9日到期後，沙國選擇不再續簽。沙國現在可靈活地以多種貨幣出售石油，其中包括人民幣、歐元和日元，未來還會擴大。