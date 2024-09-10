中國國防部：中美兩軍舉行戰區高層視訊通話

中國國防部今天表示，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男上午根據中美兩國元首舊金山會晤共識，與美軍印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）進行視訊通話，討論雙方共同關心的議題。

這一則訊息未具體披露雙方談論了什麼，僅說明雙方舉行了視訊通話，「雙方就共同關心的問題深入交換意見」。

但是在北京方面公布訊息前不久，美國全國廣播公司新聞（NBC News）9日引述3名知情華府官員報導，帕帕羅可能最快當天與吳亞男通話，是近年來的首次。

中美兩軍除了這次戰區高層舉行視訊通話以外，12至14日北京將舉行第11屆香山論壇，屆時美國防部將率團與會，中美兩軍互動將再次成為焦點。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）8月27至29日到訪中國，並罕見地與中共中央軍委副主席張又俠會面。當時，雙方同意近期舉行戰區指揮官的通話。

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）5日表示，美軍印太司令部司令將於未來幾週內和中國南部戰區指揮官展開對話，旨在防止美中兩國發生軍事誤解。