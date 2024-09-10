中國將協訓3000外國執法人員 派警察顧問赴海外

中國公安部長王小洪9日宣布，未來一年將提供3000個外國執法人員訓練，並將派出警察顧問和工作站到有需要的國家，指導聯合巡邏和調查等事宜。去年中國已和索羅門群島簽署「警務合作協議」。

中國英文官媒中國日報（China Daily）報導，全球公共安全合作論壇（連雲港）2024年大會9日在江蘇連雲港開幕，王小洪致詞時作上述表示，但他未說明協訓的對象有哪些國家。

他說，派到海外的警察顧問和工作站，將協助他國改善執法能力，指導聯合巡邏和調查及處理邊境犯罪。他並承諾將繼續在財務和行動上支持國際刑警組織以及聯合國的維和任務。

王小洪聲稱，世界面臨日益增加的不安全和不確定，中國願和其他國家共同深化交流合作，共同推動全球公共安全治理體系「向更加公平、合理、高效的方向發展」。

警務合作已成為中國強化海外影響力、建立與外國關係的作法。2023年7月，中國與索羅門群島便簽署「警務合作協議」，兩國升級為「全面戰略夥伴關係」。

綜合新華社與中國警察網等媒體報導，截至目前，全球公共安全合作論壇（連雲港）已連續舉辦3屆大會。今年較去年擴大，共有122個國家、地區和國際組織的執法部門人士、專家學者等共2000餘人參加，其中有800多人來自海外地區。

該大會今年有12個分論壇，主題包括：旅遊安全、道路交通管理、國際警察教育合作、大都市公共安全、移民管理合作、無人機安全、執法能力建設、法庭科學等，

並舉辦公共安全科技裝備展。

該大會今年發布「全球公共安全合作概念文件」。澎湃新聞報導，大會主席曾偉雄在新聞發布會上表示，今年論壇的重點已從思考轉到行動，文件內容包括怎麼合作、如何調度等，「未來將看到有更多具體的合作和成果」。

「全球公共安全合作概念文件」列出了10項合作措施，包括深化全球性區域性多邊安全合作機制、有效展開國際執法安全合作、攜手打擊跨國犯罪活動、加強全球反恐合作、共建「和平、安全、開放、合作」的網路空間、加強應對人工智慧潛在風險、完善公共安全治理、加強公共安全能力建設等方面。