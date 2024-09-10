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反間諜法使外國旅客卻步 中國廣邀美國旅行團考察

中央社／ 香港10日電

據報導，過去因疫情封控、中國新版「反間諜法」等因素，加深外國旅客赴中疑慮。中國目前正採取多項措施吸引外國旅客，包括邀請美國旅行商實地考察、擴大免簽入境的國家名單、取消「刷臉」住酒店等。

星島日報今天在報導中表示，北京方面近年已採取多項措施吸引外國客到訪，最新舉措是前日邀請美國洛杉磯17家旅行商組團到北京、西安、長江三峽和上海考察旅遊路線。

報導表示，上述考察團由中國駐洛杉磯旅遊辦事處和中國國際航空公司共同組織，此行是為了進一步拓展中國旅遊市場作準備。

在考察期間，團員將會親身體驗住宿、餐飲、景點等接待設施和高鐵等基礎設施，以及體驗登機、行李直掛、中轉銜接等服務，還會關注在中國的支付問題。

據報導，除了上述考察團，5月底，中美旅遊界也在西安舉行了高層對話，中國國家主席習近平在開幕賀信中強調，旅遊是中美兩國人民交往交流、相知相近的重要橋樑，中方熱情歡迎美國遊客到中國旅行。

此外，「2024入境旅遊高質量發展大會」今天在安徽合肥舉辦。

大會由中國旅遊研究院、安徽省委宣傳部、文旅廳主辦，邀請了50多個國家和地區、400多位境外旅行商、投資商參會，主要目的是推介中國遊。

報導表示，過去3年，疫情封控、中國新版「反間諜法」等諸多因素加深了一些外國旅客到中國的疑慮。為了重新吸引外國客，中方近年密集推出各項措施，包括擴大免簽入境的國家名單、增加國際航班、提升支付便利度、取消「刷臉」住酒店等。

根據中國國家移民管理局8月公布的數據，今年1至7月，中國各口岸入境外國人1725.4萬人次，比去年同期大增129.9%，但仍遠遜於疫情前。

國旅 疫情 考察

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