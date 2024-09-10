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共軍南部戰區司令員與美軍印太總部司令視訊通話

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
共軍南部戰區司令員吳亞軍已於10日上午，與美軍印太總部司令帕帕羅視訊通話。（美聯社）
共軍南部戰區司令員吳亞軍已於10日上午，與美軍印太總部司令帕帕羅視訊通話。（美聯社）

大陸國防部宣布，根據中美兩國元首舊金山會晤共識，中國人民解放軍南部戰區司令員吳亞男與美軍印太總部司令帕帕羅10日上午舉行視頻通話，雙方就共同關心的問題深入交換意見。

路透5日已報導，美國駐中國大陸大使伯恩斯同日接受「外交政策」雜誌線上訪問時透露，美國印太司令帕帕羅將在未來幾周內與共軍南部戰區司令員（吳亞男）對話，「以便在發生意外或誤判時，我們的軍事領袖可以會面舒緩緊張」。帕帕羅和吳亞男皆為今年就任。

吳亞男今年7月才到職，先前曾歷練中部戰區司令員、北部戰區副司令員。帕帕羅則是今年5月接下美國印太司令部的指揮權。

伯恩司表示，去年美國擊落疑似「中國偵察氣球」後，美中關係跌至歷史低點，華盛頓一直尋求與北京建立更緊密的軍事溝通渠道。

伯恩斯提到，擔心美、中兩軍間發生意外衝突、事故及碰撞，美國海、空軍「正在國際水域和空域開展行動」，「這就是為何我方希望中國政府做出承諾，一旦發生事故，我們的軍事領袖可以會面舒緩緊張，分開任何衝突或爭執的各方，並確保我們能以理性方式解決問題」。

環球時報此前引述軍事專家張軍社說法稱， 「如果美國印太司令部司令與解放軍南部戰區司令員實現通話，這也是中美兩軍為貫徹落實兩國元首會晤共識，為推動兩軍關係健康穩定向前發展而採取的新步驟，有助於兩軍關係止跌企穩。」

據了解，美印太司令部的「責任區」（AOR）涵蓋太平洋和印度洋的大部分地區，對該地區部署的美陸、海、空軍及陸戰隊等部隊有管轄權和作戰指揮權。解放軍南部戰區管轄區則包括南海地區，轄區內的作戰行動歸南部戰區負責。而目前中美這兩大戰區下轄軍事力量發生直接接觸的概率最高。

印太 美國 解放軍

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