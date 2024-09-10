陸外交部美大司前司長楊濤 調任外交學會副會長

中國人民外交學會官網「現任領導」欄目9日更新信息顯示，甫於上個月底接待白宮國安顧問蘇利文的大陸外交部北美大洋洲司前司長楊濤，已經調任中國人民外交學會副會長。

中國人民外交學會為中共建政後不久，在周恩來倡導下於1949年12月成立的第一個專門從事人民外交（民間外交）的機構。

公開資料顯示，楊濤曾任大陸外交部國際司副司長等職，2019年出任外交部國際司司長，2021年出任北美大洋洲司司長。大陸外交部北美大洋洲司司長已由原任拉丁美洲和加勒比司司長蔡偉接任。

蘇利文8月27日抵達北京時，楊濤與美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在機場迎接。據央視新聞報導，8月29日晚，楊濤還曾就蘇利文此訪向媒體進行說明。

楊濤當時表示，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的四條紅線。中方重點就這些問題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。

楊濤說，中方強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中國的政治制度和發展道路不可挑戰，中國人民的發展權利不可剝奪，觸碰這些底線紅線，中美關係就「兜不住底」，「護欄」也會形同虛設。

他並強調，台獨是台海和平穩定的最大風險。既然美方多次表示，堅持一個中國政策，不支持台灣獨立，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」，就應該落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。