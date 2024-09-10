再打壓？美眾議院通過生物安全法案 遭點名陸廠喊反對

美國眾議院9日通過《生物安全法案》（H.R.8333）。並具體點名五家中國公司，包括：藥明康德、藥明生物、華大基因集團、華大智造和華大基因子公司Complete Genomics。藥明康德及其子公司藥明生物隨即皆發聲明，表示反對這種未經正當程序的預設性且不合理指定。

藥明康德聲明表示，該法案擬限制美國政府提供的資金、貸款或補助被用於在履行政府資助的合約中使用被指定公司提供的某些生物技術設備或服務。儘管有此限制性條款，該法案也包括了一項不溯及既往條款，即允許被指定的公司繼續為其客戶履行由美國政府資助的合約直至2032年。

藥明康德強調，在過去沒有、現在和未來都不會對美國或任何其他國家構成國家安全風險，而且公司也未曾受到美國政府機構的任何制裁。並再次重申，藥明康德既沒有人類基因組學業務，且現有各類業務也不涉及在美國、中國或任何其他地區收集人類基因組數據。

藥明生物公告指出，該法案基於今年5月通過版本，並稱由於法案草案成為法律須經美國參議院批准，其內容於餘下立法程序期間仍有待進一步審閱及修改。美國參議院待定立法路徑在現階段亦尚未明朗。同時也強調未有人類基因組學業務，且不會對美國或其他國家構成國安風險。

美國生物安全法案將禁止五家大陸生技公司和在美國的子公司取得聯邦政府合約，外界認為這是繼強制字節跳動分拆TikTok後、美國國會議員再次向中國企業揮起大棒。彭博行業研究認為，此案最終成為法律的機率高達70%。