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國際旅客卻步 陸主動邀洛杉磯17名旅遊業代表考察

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸邀請17名美國洛杉磯地區旅行商代表組成的考察團8日啟程赴華考察，為進一步拓展赴華旅遊市場做準備。（新華社）
大陸邀請17名美國洛杉磯地區旅行商代表組成的考察團8日啟程赴華考察，為進一步拓展赴華旅遊市場做準備。（新華社）

中國大陸旅遊業疫情過後持續低迷，據新華社報導，17名美國洛杉磯地區旅行商代表組成的考察團8日啟程赴華考察，為進一步拓展赴華旅遊市場做準備。

報導稱，考察團由中國駐洛杉磯旅遊辦事處和中國國際航空公司共同組織，將前往北京、西安、長江三峽、上海等地。除考察住宿、餐飲、景點等接待設施和高鐵等基礎設施外，考察團成員還將重點體驗國航通程登機、行李直掛、中轉銜接等服務，以及外國人在華支付便利化措施。

香港星島日報指出，三年疫情封控，加上海外「炒作」中國新版《反間諜法》等諸多因素，加深了一些外國旅客對於前往中國大陸的疑慮。為了重新吸引外國客，過去一年多，北京密集推出各項措施，包括擴大免簽國家名單、增加國際航班、提升支付便利度、取消「刷臉」住酒店等。

目前中國大陸已經有30餘個城市對國際旅客實施144小時過境免簽政策。此外， 去年以來，北京還單方面給予多國免簽待遇，包括：法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、紐西蘭、澳洲、波蘭等國。

與此同時，中國大陸近年還相繼與泰國、新加坡、馬來西亞、喬治亞等國互免簽證。

不過根據大陸國家移民管理局公布的數據，今年上半年，大陸全國各口岸入境外國人為1,463.5萬人次，雖較去年同期大幅成長152.7%，但仍遠不如疫情前。2019年1至6月，外國人入境中國達2,399.25萬人次。亦即今年上半年入境大陸的外國人仍只有疫情前的六成左右。

為拓展觀光旅遊中國大陸近來動作頻頻，2024入境旅遊高質量發展大會今日將在安徽合肥舉辦，據主辦方表示，今年共邀請50多個國家和地區、400多位境外旅行商、投資商參會，主要目的是推介中國遊。星島日報稱，今年以來，北京、湖北、廣西、山東、吉林、貴州等多個省市也都召開過類似推動入境遊的「招商」大會。

北京 考察

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