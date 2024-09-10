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中俄本月聯演 第5度聯合巡航

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國防部昨通報，根據年度計畫與中俄雙方共識，俄羅斯軍隊將於九月派出海空力量參加中方在日本海、鄂霍次克海相關海空域舉行的「北部．聯合─二○二四」演習，以深化中俄兩軍戰略協作水準，增強應對安全威脅能力。此外，中方也將參加俄軍「大洋─二○二四」戰略演習。

去年七月，俄軍也曾參與共軍北部戰區在日本海中部組織為期四天的「北部．聯合─二○二三」演習，當時演習主題為「維護海上戰略通道安全」，中俄雙方共派出十餘艘艦艇和卅多架飛機，圍繞海空護航、威懾驅離、錨地防禦等演練。

大陸國防部還宣布，中俄海軍艦艇編隊也將赴太平洋相關海域組織雙方第五次海上聯合巡航。

中俄雙方海軍七月中旬才進行第四次海上聯合巡航，時間與兩國「海上聯合─二○二四」軍演重疊。在近期中菲南海局勢持續緊張之際，該次巡航路線從濟州島以南附近海域啟航，穿越大隅海峽，經西太平洋南下，首度進入南海，引發關注。

國防部 日本 演習

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