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秦剛降調書店任職 官場玩完

聯合報／ 記者顏伶如、編譯王若馨／綜合報導

中國大陸前外長秦剛憑藉「戰狼」外交官姿態迅速崛起，卻旋即跌落神壇，二○二三年夏季後便不曾公開現身，下場引起諸多揣測。華盛頓郵報八日報導，兩名美國前官員說，秦剛「消失」後被貶至北京一家國營書店從事低階出版職務。

報導指出，秦剛坐牢、自殺等傳聞都非事實。這兩名美國前官員說，五十八歲的秦剛還活著，不過在今春被調到大陸外交部轄下「世界知識出版社」擔任低階職位，雖然風光不再卻已解除危機，「他不會坐牢，但官場生涯已玩完」，降調不但是懲處還有警告意味。

秦剛在二○二二年底、五十六歲即官拜外交部長，還出任國務委員，晉升速度之快堪稱破紀錄。然而，任職約半年後，秦剛去年六月底消失於公眾視野，七月被免職。大陸官方一直未交代他的去向，引起外界揣測，包括他是否因婚外情被處分等。

美國中央情報局前中國資深分析師張克斯指出，秦剛快速竄起讓同事眼紅，認為他踩著別人往上爬。張克斯分析，秦剛是最早採行「戰狼」路線的外交官，因此頗受習近平青睞。

曾與秦剛打交道的現任與前任美國官員形容，秦剛缺乏資深外交官的細膩手腕，很難擺脫「戰狼」模式。其中一次實例發生於二○二二年八月，時任美國眾院議長裴洛西不顧北京反對訪問台灣，拜登政府高層官員在裴洛西訪台期間一直與時任駐美大使秦剛接洽，避免情勢惡化釀衝突。

美國官員強調無意挑起衝突，但中方若做出侵略動作，美方將有所回應。解放軍在裴洛西訪問結束後於台海飛彈演習，秦剛被白宮召見時，曾在一次唇槍舌劍中威脅說，中方可能取消台海中線，讓美國官員大為訝異，秦剛還針對裴洛西訪台做出長篇大論的激烈發言。

秦剛 美國眾院 裴洛西

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