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王毅會新加坡外長：規畫下階段高層交往
新加坡總理黃循財五月就任後，首次派外長維文訪問大陸。大陸外長王毅昨與維文在北京舉行會談。王毅稱，雙方要規畫好下階段重要高層交往，為中新合作邁上新台階提供策略引導，要深化中國—東協命運共同體建設，提升中國—東協自貿安排水準。據發布，維文表態稱，新加坡恪守一個中國政策，明確反對「台獨」。
據大陸外交部發布，王毅在會談時稱，當今世界變亂交織，中新作為兩支穩定力量，有必要加強戰略協調與溝通。中方願與新方加強發展戰略對接，將兩國領導人共同確立的全方位高品質的前瞻性夥伴關係落到實處，為地區和平穩定發展作出新的貢獻。
據中方發布，維文指出，新加坡恪守一個中國政策，明確反對「台獨」。新加坡致力於加強新中全方位高品質的前瞻性夥伴關係，願拓展全方位合作，願繼續與中方扎實推進陸海新通道等重點合作項目，促進地區互聯互通。
另據新加坡聯合早報報導，維文在會談中提到，新中之間長期存在獨特的、非常密切的關係，明年將慶祝兩國建交卅五周年。他指出，新加坡總理黃循財致力於加強和深化新中關係，新方期待大陸副總理丁薛祥今年晚些時候訪問新加坡，共同主持新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議。
維文昨還與中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇會面。這是兩人首次會面。維文在會面時稱，新中雙方不僅要保持政府與政府、人民與人民之間的良好密切關係，也要保持「黨與黨」間的關係。蔡奇則說，（維文）此訪在兩黨交流史上具有開創性的意義，相信這將有助於增進相互了解。近年中新關係保持高位運行，中共總書記習近平同新加坡領導人多次會晤，引領雙邊關係不斷邁上新台階。
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