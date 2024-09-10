習近平見歐洲2國首相 籲相互成就

中歐經貿關係緊張之際，大陸國家主席習近平昨接連會見西班牙首相桑切斯和挪威首相斯特勒，習並就中歐關係喊話，願同歐盟一道總結雙邊關係發展成功經驗，推動中歐關係發展沿著獨立自主、相互成就、造福世界的方向穩步前進。桑切斯稱，西班牙支持自由貿易和市場開放，不贊同打貿易戰，願為促進歐中關係發揮積極作用。斯特勒也稱，挪威支持自由貿易，願與中方加強多邊架構下的溝通與合作，支持歐中加強合作。

歐盟自七月五日起，對陸製電動車課徵高額關稅，大陸商務部也出手反制，擬對歐盟乳製品和豬肉展開反補貼調查，中歐經貿爭端升高。習近平與歐洲國家領導人會面因而受關注。

據央視報導，習近平在與桑切斯會面時稱，雙方要秉持相互尊重、平等相待的建交初心，打造富有戰略定力的長期穩定中西關係。希望西班牙繼續為中企赴西投資提供公正、公平、安全、非歧視的營商環境。中方願與西班牙擴大面向全球南方的第三方市場合作，加強在聯合國、二十國集團等國際組織中的溝通配合。

據發布，桑切斯稱，希望雙方加強人文交流，深化經貿、新能源汽車等合作，西方願為中企提供良好環境。西方從戰略高度看待同中方關係，堅定奉行一個中國政策。西方支持自由貿易和市場開放原則，不贊同打貿易戰，願繼續為促進歐中關係健康發展發揮積極作用。

習近平在會見斯特勒時稱，中挪經濟互補性強，可擴大綠色環保、能源轉型、海事航運、農漁產品、電動汽車等領域務實合作。斯特勒稱，挪方尊重中國主權，堅持奉行一個中國政策。期待擴大合作，特別是在綠色發展、應對氣候變化、海事航運、農漁水產、新能源汽車、人工智慧等領域。

上述會面均就烏克蘭危機等議題交換意見。習近平稱將繼續堅持勸和促談，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。