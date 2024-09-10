台學者：北京避衝突 盼美約束賴政府

針對大陸國安部提出「新三不」，以建構中美關係防火牆，政大東亞所特聘教授、國關中心代理主任王信賢分析，「新三不」都和台灣有關，涉及主權、地緣政治、科技等，大陸國安部在此時公布，是希望在美國大選前為中美關係畫出「紅線」，避免中美衝突。

王信賢指出，大陸國安部稱，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美應停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事，強調對「台獨」勢力的挑釁必予以反制，可見台灣問題在中美關係中，被北京擺在最重要位置。至於所謂「主權」不容置疑，他認為表面上看似北京與菲律賓的南海主權爭議，其實也和台灣相關。而大陸國安部稱，國安須有明確邊界，美方應停止在經貿和科技領域打壓大陸，更與台灣有關。中美貿易戰以來，台灣也大受影響。

他認為，大陸希望在美國大選前，把這三條「紅線」畫清楚，不希望中美之間再因這三件事出現重大衝突。另一方面也顯示，蘇利文這次和北京的商談在這三方面並無共識，「愈沒有共識，才愈需要講（清楚）」。此外，大陸國安部的管轄範圍愈來愈大，超出原來傳統國安部的範疇，值得留意。

政大教授寇健文說，中共國安部提「新三不」，是希望逼美國讓步和回應。在美國大選前，畫清三道紅線，在美國領導層處於最脆弱之際，對未來賀錦麗、川普誰當選還態勢不明時，說清楚北京底線，否則會強力以對。其次，也希望透過華盛頓約束台灣，給予賴清德政府壓力，表明不能逾越紅線。

寇健文表示，中共廿大後，國安系統業管擴大十分明顯，甚至可說已成「小國務院」。對涉台交流的干預、網路安全、社會穩定等都強力介入，這雖符合習近平面對國內外變局，強調國家總體安全的思維，但也造成商務部希望外資投資，外資卻因國安考量不敢進大陸等問題。習高度依賴國安系統，包含訊息管道，是很可怕的事。