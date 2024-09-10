快訊

蘋果新品懶人包／7大新品一次看！iPhone 16「快到沒對手」、AirPods全系列更新、手錶史上最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台學者：北京避衝突 盼美約束賴政府

聯合報／ 記者賴錦宏／台北報導

針對大陸國安部提出「新三不」，以建構中美關係防火牆，政大東亞所特聘教授、國關中心代理主任王信賢分析，「新三不」都和台灣有關，涉及主權、地緣政治、科技等，大陸國安部在此時公布，是希望在美國大選前為中美關係畫出「紅線」，避免中美衝突。

王信賢指出，大陸國安部稱，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美應停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事，強調對「台獨」勢力的挑釁必予以反制，可見台灣問題在中美關係中，被北京擺在最重要位置。至於所謂「主權」不容置疑，他認為表面上看似北京與菲律賓的南海主權爭議，其實也和台灣相關。而大陸國安部稱，國安須有明確邊界，美方應停止在經貿和科技領域打壓大陸，更與台灣有關。中美貿易戰以來，台灣也大受影響。

他認為，大陸希望在美國大選前，把這三條「紅線」畫清楚，不希望中美之間再因這三件事出現重大衝突。另一方面也顯示，蘇利文這次和北京的商談在這三方面並無共識，「愈沒有共識，才愈需要講（清楚）」。此外，大陸國安部的管轄範圍愈來愈大，超出原來傳統國安部的範疇，值得留意。

政大教授寇健文說，中共國安部提「新三不」，是希望逼美國讓步和回應。在美國大選前，畫清三道紅線，在美國領導層處於最脆弱之際，對未來賀錦麗、川普誰當選還態勢不明時，說清楚北京底線，否則會強力以對。其次，也希望透過華盛頓約束台灣，給予賴清德政府壓力，表明不能逾越紅線。

寇健文表示，中共廿大後，國安系統業管擴大十分明顯，甚至可說已成「小國務院」。對涉台交流的干預、網路安全、社會穩定等都強力介入，這雖符合習近平面對國內外變局，強調國家總體安全的思維，但也造成商務部希望外資投資，外資卻因國安考量不敢進大陸等問題。習高度依賴國安系統，包含訊息管道，是很可怕的事。

國安 美國大選

延伸閱讀

大陸修訂國防教育法 國高中階段可接受軍訓

北京學者：亞太潛在戰爭熱點 台灣相對最穩定

掌摑踢臉拳擊後腦 大陸廣州天河區半裸光頭男酒後當街調戲毆打短裙女

傳埃及將大量訂購大陸殲-10C 取代現役美國F-16

相關新聞

陸對美畫紅線 台灣問題不可逾越

美國白宮國安顧問蘇利文上月出訪北京進行戰略溝通並會見大陸國家主席習近平，大陸國安部昨發文提出中美關係的四個「沒有變」、五...

台學者：北京避衝突 盼美約束賴政府

針對大陸國安部提出「新三不」，以建構中美關係防火牆，政大東亞所特聘教授、國關中心代理主任王信賢分析，「新三不」都和台灣有...

習近平見歐洲2國首相 籲相互成就

中歐經貿關係緊張之際，大陸國家主席習近平昨接連會見西班牙首相桑切斯和挪威首相斯特勒，習並就中歐關係喊話，願同歐盟一道總結...

王毅會新加坡外長：規畫下階段高層交往

新加坡總理黃循財五月就任後，首次派外長維文訪問大陸。大陸外長王毅昨與維文在北京舉行會談。王毅稱，雙方要規畫好下階段重要高...

秦剛降調書店任職 官場玩完

中國大陸前外長秦剛憑藉「戰狼」外交官姿態迅速崛起，卻旋即跌落神壇，二○二三年夏季後便不曾公開現身，下場引起諸多揣測。華盛...

中俄本月聯演 第5度聯合巡航

大陸國防部昨通報，根據年度計畫與中俄雙方共識，俄羅斯軍隊將於九月派出海空力量參加中方在日本海、鄂霍次克海相關海空域舉行的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。