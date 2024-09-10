中美關係「新三不」 建構防火牆

美國白宮國安顧問蘇利文上月出訪北京進行戰略溝通並會見大陸國家主席習近平，大陸國安部昨（9）日發文提出中美關係的四個「沒有變」、五個「關鍵」和「新三不」，聲稱建構中美關係「防火牆」。新三不涉及紅線、主權和國安，其中強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，大陸對「台獨」肆意挑釁必予以反制。

政大東亞所特聘教授、國關中心代理主任王信賢分析，「新三不」都和台灣有關，涉及主權、地緣政治、科技等，大陸國安部在此時公布，是希望在美國大選前為中美關係畫出「紅線」，避免中美衝突。

大陸國安部在這篇題為「以正確相處之道推動中美關係保持穩定」的文章中稱，近日，蘇利文受邀訪中，中美在北京舉行新一輪戰略溝通，但中美兩個大國打交道，首先是要回答好中美到底是對手還是夥伴這個「管總」（指統管一切事務）的問題。

中共總書記習近平提出了四個「沒有變」：一、中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變；二、中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變；三、中方堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變；四、中方賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

文章提到，去年以來，中美雙方分別在維也納、馬爾他、曼谷和北京進行了四輪戰略溝通。此次戰略溝通中方還提出了三個「不」，以建構中美關係防火牆。首先是「紅線」不能逾越。台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中國捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力有多強，美國是心知肚明的。台灣屬於中國，中國必將統一。台獨是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持台獨的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事，支持中國和平統一。

其次是「主權」不容置疑。文章稱中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益。美國不得以雙邊條約為藉口損害中國主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。最後是「國家安全」不能泛化。文章指國家安全需要有明確邊界，特別是在經濟領域更要科學界定。美方應停止在經貿和科技領域打壓中國。