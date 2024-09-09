快訊

直播／蘋果發表會來了！ iPhone 16亮點在哪裡 小編文字聊天室來討論

逃逸撞傷路人…通緝犯拒檢有前科 2日曾害警車撞計程車

TPBL／呂政儒同車酒駕周儀翔 新北國王祭處分罰50萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅會新加坡外長維文 將規劃下階段高層往來

中央社／ 台北9日電
大陸外長王毅（右）和新加坡外長維文在北京會談。取自大陸外交部
大陸外長王毅（右）和新加坡外長維文在北京會談。取自大陸外交部

新加坡總理黃循財就任後，中國外交部王毅與新加坡外交部長維文今天在北京舉行會談。王毅表示，將規劃好中星「下階段重要高層交往」，並深化「中國—東盟（東協）命運共同體」，加強貿易與人文交流。

維文（Vivian Balakrishnan）應中國外長王毅邀請，8日起對中國進行為期兩天的正式訪問。這也是新加坡新任總理黃循財5月就任後，首次派出外長訪問北京。

根據中國外交部官網，王毅表示，雙方要規劃好「下階段重要高層交往」，為中星合作邁上新台階提供戰略引領。要充分發揮各層級各領域對話機制作用，打造數位經濟、綠色發展、海洋等合作。要用好互免簽證政策利多，擴大人員往來。要深化「中國—東盟命運共同體」，提升自由貿易安排水平，加強人文交流。

根據官網，維文表示，新加坡新一屆政府致力於加強星中「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，願以明年星中建交35週年為契機，籌備好高層往來，拓展全方位合作。

維文還說，新加坡是最早支持並參與「一帶一路」倡議的國家之一，願繼續與中方紮實推進「陸海新通道」等重點合作項目，促進地區互聯互通。新加坡堅定支持自由貿易，支持中國東協擴大雙向投資，願與中方攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

會上，雙方還表示將加強協調，共同推動即將舉行的東亞合作領導人會議取得積極成果。

外交部 新加坡 王毅

延伸閱讀

新加坡外長會王毅：星恪守一中政策 明確反對「台獨」

李強將出訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國

華郵：秦剛還活著 但被貶黜到出版社低階職務

中非將推3年合作藍圖 王毅：安理會的一票永遠投給非洲

相關新聞

習近平會西班牙總理 籲積極推進中歐交流合作

中國大陸近期外事日程不斷，繼中非合作峰會舉辦後，大陸國家主席習近平9日接連會見西班牙總理桑切斯和挪威首相斯特勒。據央視新...

日本遊客圓明園拍照連被騷擾 官方：中國開放包容

一名中國網紅日前在北京圓明園不滿日本遊客在園內拍照，引發「日本人不配在圓明園拍照」的口角，加上園內保全人員也附和這種論調...

新加坡外長會王毅：星恪守一中政策 明確反對「台獨」

新加坡總理黃循財5月就任後，首次派出外長訪問北京。據大陸外交部，大陸外長王毅9日與新加坡外交部長維文舉行會談，會上，王毅...

王毅會新加坡外長維文 將規劃下階段高層往來

新加坡總理黃循財就任後，中國外交部長王毅與新加坡外交部長維文今天在北京舉行會談。王毅表示，將規劃好中星「下階段重要高層交...

美媒：限制越來越多 西方學者研究中國越來越難

美媒報導，在中國領導人習近平不斷強化政治控制，導致獲取常規資訊的管道都受到了限制，連公開課題的研究也遭到壓制，這讓西方學...

大陸修訂國防教育法 國高中階段可接受軍訓

時隔7年，大陸國防教育法再次修訂，二審稿擬加強國防教育教材審核。增加學校國防教育，對軍訓提出加強軍事技能訓練、磨練學生意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。