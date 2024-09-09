王毅會新加坡外長維文 將規劃下階段高層往來

新加坡總理黃循財就任後，中國外交部長王毅與新加坡外交部長維文今天在北京舉行會談。王毅表示，將規劃好中星「下階段重要高層交往」，並深化「中國—東盟（東協）命運共同體」，加強貿易與人文交流。

維文（Vivian Balakrishnan）應中國外長王毅邀請，8日起對中國進行為期兩天的正式訪問。這也是新加坡新任總理黃循財5月就任後，首次派出外長訪問北京。

根據中國外交部官網，王毅表示，雙方要規劃好「下階段重要高層交往」，為中星合作邁上新台階提供戰略引領。要充分發揮各層級各領域對話機制作用，打造數位經濟、綠色發展、海洋等合作。要用好互免簽證政策利多，擴大人員往來。要深化「中國—東盟命運共同體」，提升自由貿易安排水平，加強人文交流。

根據官網，維文表示，新加坡新一屆政府致力於加強星中「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，願以明年星中建交35週年為契機，籌備好高層往來，拓展全方位合作。

維文還說，新加坡是最早支持並參與「一帶一路」倡議的國家之一，願繼續與中方紮實推進「陸海新通道」等重點合作項目，促進地區互聯互通。新加坡堅定支持自由貿易，支持中國東協擴大雙向投資，願與中方攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

會上，雙方還表示將加強協調，共同推動即將舉行的東亞合作領導人會議取得積極成果。