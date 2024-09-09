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日本遊客圓明園拍照連被騷擾 官方：中國開放包容

中央社／ 台北9日電
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（圖／取自大陸外交部官網）

一名中國網紅日前在北京圓明園不滿日本遊客在園內拍照，引發「日本人不配在圓明園拍照」的口角，加上園內保全人員也附和這種論調，引起熱議。而中國外交部發言人毛寧今天面對媒體詢問此事時，則以「中國是個開放包容的國家」回應。

綜合中國網路訊息及媒體報導，這名網名「亞人」的中國網紅，7日在圓明園遊覽時，遇上一名擔任翻譯的中國男子正在為2名同行的日本遊客拍照。由於這名網紅擋住了鏡頭，這名中國翻譯禮貌地請他往旁邊走一點點，以便拍照。

不料，這名網紅卻當場發怒，質問中國翻譯「你在給日本人拍照，然後讓我往旁邊走一點，而且是在圓明園這個地方？」。緊接著，這名網紅接著質問日本遊客「是日本人吧？」。而當翻譯說「讓哪個國家的人沒有關係的」時，這名網紅大聲回應「沒有關係嗎？我覺得有關係」。

2名日本遊客及中國翻譯見狀，決定離開，但這名網紅卻一路跟拍，且發生爭吵。其中一名男性日本遊客曾出手阻擋鏡頭，但網紅堅持拍攝，且藉由旁白指責3人。在爭執聲中，一名園區保全人員出現，在問明爭吵緣由後，這名保全卻說「日本人就該不讓進」，還聲稱去年就曾不讓日本團進圓明園。

此時，這名中國翻譯詢問保全人員的說法，是否代表圓明園管理處的意見？保安則回答「不代表，但是你必須要尊重我們」，還說「整他小鬼子，我也贊成」。之後這名網紅不但窮追不捨，還強調「我永遠不會給日本人讓位」，更說這名中國翻譯是「叛國賊」。

綜合中國媒體報導，毛寧今天在中國外交部例行記者會回答媒體詢問此事時說，她不太了解媒體提到的具體情況，對於個人言行不作評論。但「中國是一個開放、包容的國家，我們不會針對任何特定的國家採取歧視性的做法」。

這一事件在中國網路上引起熱議，部分網友將此事與中國國足日前以0比7輸給日本隊作連結，指「這樣能扳回幾分？」、「球場定輸贏，不是在圓明園」，不少人更直指這名網紅「根本就是拿『愛國』衝流量賺錢」、「拿圓明園當秀場」、「要愛國請參軍」、「去靖國神社嘛，但別挑大半夜呀」。

保全 日本 網紅

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