快訊

竹科工程師8分鐘灌1公升調酒猝死 酒吧店長稱「沒有異狀」

籃球／周儀翔酒駕同車 呂政儒道歉：接受球團和聯盟懲處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平會西班牙總理 籲積極推進中歐交流合作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
9月9日下午，中國大陸國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的西班牙首相桑切斯。
9月9日下午，中國大陸國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的西班牙首相桑切斯。

中國大陸近期外事日程不斷，繼中非合作峰會舉辦後，大陸國家主席習近平9日接連會見西班牙總理桑切斯和挪威首相斯特勒。據央視新聞，習近平說，明年是中國與歐盟建交50周年，中方願和歐盟一道總結雙邊關係發展成功經驗，推動中歐關係發展沿著獨立自主、相互成就、造福世界的方向穩步前進。

據報導，習近平9日下午在北京釣魚台國賓館會見桑契斯和斯特勒。

就大陸和西班牙合作，習近平說，明年是中西建立全面策略夥伴關係20周年。雙方要秉持相互尊重、平等相待的建交初心，胸懷全局、著眼長遠，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係的時代內涵，打造富有戰略定力的長期穩定的中西關係，推動兩國關係邁上更高水平。

習近平提到中共三中全會將對進一步全面深化改革、推動中國式現代化作出系統部署，雙方要發揮好經貿混委會、科技聯委會等平台作用，在人工智慧、數位經濟、新能源等高科技領域共促發展，實現互利共贏。希望西班牙繼續為中國企業赴西投資興業提供公正、公平、安全、非歧視的營商環境。

習近平說，明年是中國與歐盟建交50周年，中方願和歐盟一道總結雙邊關係發展成功經驗，推動中歐關係發展沿著獨立自主、相互成就、造福世界的方向穩步前進。希望西班牙為此繼續發揮建設性作用。

習近平指出，當今世界變亂交織，中國和西班牙都是具有責任感和使命感的國家，都倡導多邊主義和自由貿易。中國人願與西班牙擴大面向全球南方的第三方市場合作，加強在聯合國、二十國集團等國際組織中的溝通配合，為世界和平穩定與人類進步事業注入更多正能量。

據中方發布，桑切斯表示，西方從戰略高度看待和中國的關係，堅定奉行一個中國政策，願做中國可以信任的伙伴，期待進一步深化西中全面戰略夥伴關係，為兩國人民福祉和世界的和平和繁榮作出更大貢獻。西方支持自由貿易和市場開放原則，不贊同打貿易戰，願繼續為促進歐中關係健康發展發揮積極作用。

與挪威合作方面，習近平說，中方願和挪方一道，推動中挪友好合作不斷發展。雙方可結合各自優勢，不斷擴大綠色環保、能源轉型、海事航運、農漁產品、電動車等領域務實合作，加強教育、科技、文化、旅遊、冬季運動等領域合作，密切人員往來特別是青年交流，希望挪方為推動中歐關係健康穩定發展發揮正面作用。

據中方發布，斯特勒說，挪威支持自由貿易，願同中方加強在二十國集團等多邊框架下的溝通與合作，並支持歐中加強合作。

同時，大陸外交部發布訊息稱，中方和西班牙、挪威方面，均就烏克蘭危機等熱門議題交換意見。習近平強調，中方鼓勵並支持一切有利於和平解決危機的努力，將繼續堅持勸和促談，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。希望各方透過對話共同為危機政治解決累積有利條件。

挪威 習近平 西班牙

延伸閱讀

美媒：限制越來越多 西方學者研究中國越來越難

西班牙總理桑傑士將與習近平會面 貿易議題成焦點

北韓76週年國慶 習近平致賀電：願深化戰略溝通

英國擴大再生能源建設、中國聚焦「新基建」提振關鍵金屬「銅」的長線需求

相關新聞

習近平會西班牙總理 籲積極推進中歐交流合作

中國大陸近期外事日程不斷，繼中非合作峰會舉辦後，大陸國家主席習近平9日接連會見西班牙總理桑切斯和挪威首相斯特勒。據央視新...

新加坡外長會王毅：星恪守一中政策 明確反對「台獨」

新加坡總理黃循財5月就任後，首次派出外長訪問北京。據大陸外交部，大陸外長王毅9日與新加坡外交部長維文舉行會談，會上，王毅...

美媒：限制越來越多 西方學者研究中國越來越難

美媒報導，在中國領導人習近平不斷強化政治控制，導致獲取常規資訊的管道都受到了限制，連公開課題的研究也遭到壓制，這讓西方學...

大陸修訂國防教育法 國高中階段可接受軍訓

時隔7年，大陸國防教育法再次修訂，二審稿擬加強國防教育教材審核。增加學校國防教育，對軍訓提出加強軍事技能訓練、磨練學生意...

中美「省州經貿合作交流」廈門登場 探討合作商機

隨著美國白宮國安顧問蘇利文訪問北京、中美氣候會談召開，近期兩國互動有上升之勢。據中新社，「中美省州經貿合作交流活動」9日...

李強將出訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國

大陸國務院總理李強本周將出訪沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，在訪問沙烏地阿拉伯期間李強還將主持中沙高級別聯合委員會會議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。