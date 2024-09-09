習近平會西班牙總理 籲積極推進中歐交流合作

中國大陸近期外事日程不斷，繼中非合作峰會舉辦後，大陸國家主席習近平9日接連會見西班牙總理桑切斯和挪威首相斯特勒。據央視新聞，習近平說，明年是中國與歐盟建交50周年，中方願和歐盟一道總結雙邊關係發展成功經驗，推動中歐關係發展沿著獨立自主、相互成就、造福世界的方向穩步前進。

據報導，習近平9日下午在北京釣魚台國賓館會見桑契斯和斯特勒。

就大陸和西班牙合作，習近平說，明年是中西建立全面策略夥伴關係20周年。雙方要秉持相互尊重、平等相待的建交初心，胸懷全局、著眼長遠，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係的時代內涵，打造富有戰略定力的長期穩定的中西關係，推動兩國關係邁上更高水平。

習近平提到中共三中全會將對進一步全面深化改革、推動中國式現代化作出系統部署，雙方要發揮好經貿混委會、科技聯委會等平台作用，在人工智慧、數位經濟、新能源等高科技領域共促發展，實現互利共贏。希望西班牙繼續為中國企業赴西投資興業提供公正、公平、安全、非歧視的營商環境。

習近平說，明年是中國與歐盟建交50周年，中方願和歐盟一道總結雙邊關係發展成功經驗，推動中歐關係發展沿著獨立自主、相互成就、造福世界的方向穩步前進。希望西班牙為此繼續發揮建設性作用。

習近平指出，當今世界變亂交織，中國和西班牙都是具有責任感和使命感的國家，都倡導多邊主義和自由貿易。中國人願與西班牙擴大面向全球南方的第三方市場合作，加強在聯合國、二十國集團等國際組織中的溝通配合，為世界和平穩定與人類進步事業注入更多正能量。

據中方發布，桑切斯表示，西方從戰略高度看待和中國的關係，堅定奉行一個中國政策，願做中國可以信任的伙伴，期待進一步深化西中全面戰略夥伴關係，為兩國人民福祉和世界的和平和繁榮作出更大貢獻。西方支持自由貿易和市場開放原則，不贊同打貿易戰，願繼續為促進歐中關係健康發展發揮積極作用。

與挪威合作方面，習近平說，中方願和挪方一道，推動中挪友好合作不斷發展。雙方可結合各自優勢，不斷擴大綠色環保、能源轉型、海事航運、農漁產品、電動車等領域務實合作，加強教育、科技、文化、旅遊、冬季運動等領域合作，密切人員往來特別是青年交流，希望挪方為推動中歐關係健康穩定發展發揮正面作用。

據中方發布，斯特勒說，挪威支持自由貿易，願同中方加強在二十國集團等多邊框架下的溝通與合作，並支持歐中加強合作。

同時，大陸外交部發布訊息稱，中方和西班牙、挪威方面，均就烏克蘭危機等熱門議題交換意見。習近平強調，中方鼓勵並支持一切有利於和平解決危機的努力，將繼續堅持勸和促談，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。希望各方透過對話共同為危機政治解決累積有利條件。