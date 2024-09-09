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新加坡外長會王毅：星恪守一中政策 明確反對「台獨」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸外長王毅（右）和新加坡外長維文在北京會談。取自大陸外交部
大陸外長王毅（右）和新加坡外長維文在北京會談。取自大陸外交部

新加坡總理黃循財5月就任後，首次派出外長訪問北京。據大陸外交部，大陸外長王毅9日與新加坡外交部長維文舉行會談，會上，王毅說，雙方要規劃好下階段重要高層交往，為中新合作邁上新台階提供策略領導，要深化中國—東協命運共同體建設，提升中國—東協自貿安排水平。

據大陸外交部，王毅9日在北京和維文舉行會談。王毅說，當今世界變亂交織，中新作為兩支穩定力量，有必要加強戰略協調與溝通。

王毅接著提到中共三中全會召開，中國將以中國式現代化推進中華民族偉大復興，他並表示，中方願和新方加強發展戰略對接，將兩國領導人共同確立的全方位高質量的前瞻性夥伴關係這一新定位落到實處，為地區和平穩定發展作出新的貢獻。

王毅說，雙方要規劃好下階段重要高層交往，為中新合作邁上新台階提供策略領導。要充分發揮各層級各領域對話機制作用，挖掘陸海新通道潛力，打造數位經濟、綠色發展、海洋能等合作新高地。要用好互免簽證政策利好，擴大人員往來，加大人才培訓、智庫媒體、青年、地方合作，增進兩國人民友好感情。

他說，要深化中國—東協命運共同體建設，提升中國—東協自貿安排水平，加強人文交流，為推動區域一體化和經濟全球化凝聚更大合力、注入持續動力。

據中方發布，維文說，新加坡恪守一個中國政策，明確反對「台獨」。

維文還說，新加坡新政府致力於加強新中全方位高品質的前瞻性夥伴關係，願以明年新中建交35周年為契機，籌備高層往來，拓展全方位合作。新加坡是最早支持並參與「一帶一路」倡議的國家之一，願繼續與中方紮實推進陸海新通道等重點合作項目，促進地區互聯互通。

維文表示，新加坡堅定支持自由貿易，支持中國東協擴大雙向投資，願同中方攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，保障產供鏈暢通，共促進世界和平發展繁榮。

據大陸外交部，雙方表示將加強協調，共同推動即將舉行的東亞合作領導人會議取得正面成果。

新加坡 東協 王毅

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