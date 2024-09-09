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前香港律政司長：給「反送中」被捕青年改過機會

中央社／ 香港9日電

鑑於香港2019年爆發「反送中」運動期間有大批青年被捕，前香港律政司長梁愛詩今天呼籲港府，給予這些年輕人改過的機會。

星島網今天報導，先前有學者發起「蛻變計畫」，目的是在修例風波（「反送中」運動）後，給予犯事並已承擔法律責任的年輕人改過機會，為他們提供心理輔導服務及面對司法程序的支援，並協助他們重新投入社會。

報導指出，梁愛詩接受該計畫訪問時表示，應該給予相關年輕人重新投入社會的機會，這有利於社會和諧。

她表示，年輕人是社會未來棟樑，那些曾被誤導、或想不透而犯事的人，若他們知道自己的過錯也承擔了法律責任，社會一定要給予機會，讓他們自新。

她質問，「如果他們沒有工作機會，那他們又怎樣重投社會？又怎會改過……若果你只懲罰，是不會改變他們對社會的看法」。

梁愛詩表示，北京中央領導人也一直重視香港的年輕人，認為是未來社會的建設力量。而行政長官已說過，如果一個人犯了事，「我們一定要給他們機會」。

據報導，中國全國政協常委施榮懷也表示，2022年起已有一批相關被告接受了法律懲罰，這對他們讀書、工作都有很大影響。

他說，從2014年「占中」事件到2019年修例風波，香港社會在政治上非常分裂，香港國安法生效後，社會才穩定下來，但如今也不能把這些事情當作沒有發生過，或當作沒看到，社會需要修補撕裂，安寧的社會對大家都有好處。

旨在協助「反送中」被捕青年的「蛻變計畫」，由學者宋陳寶蓮和宋恩榮組織一批學者和專業人士發起，以協助25歲以下被捕年輕人及其家庭的心理健康需求。

根據「蛻變計畫」提供的數據，超過1萬名香港民眾因參與2019年反修例抗議活動而被捕，其中超過6500人未滿25歲。

反送中 年輕人 香港

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