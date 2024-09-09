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中美「省州經貿合作交流」廈門登場 探討合作商機

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中美互動有上升趨勢。（美聯社）
中美互動有上升趨勢。（美聯社）

隨著美國白宮國安顧問蘇利文訪問北京、中美氣候會談召開，近期兩國互動有上升之勢。據中新社，「中美省州經貿合作交流活動」9日在廈門舉行，兩國地方政府代表、工商界人士約200人參會，活動上，安排進行合作的現場對接。

據報導，該活動有大陸津、河北、內蒙古、吉林、黑龍江、上海、江蘇、福建、山東、湖南、廣東、重慶、四川、陝西等省區市，以及美國加州、馬里蘭州、伊利諾州、華盛頓州、喬治亞州、紐澤西州等兩國地方政府代表及工商界人士約200人參會。

活動上，兩國代表就中美省州經貿合作潛力、城市能源轉型與永續高品質發展兩個專題進行討論，安排專家及工商界人士解讀相關政策，分享成功案例，分析中美經貿關係面臨的機會與挑戰，探討合作商機，並進行現場對接。

據中方發布，與會中方代表表示，中美經貿合作促進了兩國經濟發展與產業升級，為兩國人民帶來了實實在在的利益，中方願與美方加強政策對話、資訊交流、實務分享與計畫合作，為中美經貿關係穩定發展注入「省州力量」；與會美方代表則稱，期待與中方在應對氣候變遷、促進能源轉型等領域分享經驗、推動合作，促進各自經濟發展。

經濟發展 美國

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