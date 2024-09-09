北京學者：亞太潛在戰爭熱點 台灣相對最穩定

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，在亞太三個潛在戰爭風險較高的區域之中，台灣相對最為穩定。

南華早報今天刊登了對時殷弘的專訪，他在訪問中做了以上表示。

在訪問中，記者詢問，許多人關注亞太三個潛在軍事衝突風險的地區，分別是台灣、南海及東北亞，未知這三個區域之中，哪個風險更高？

時殷弘首先提到了東北亞，並指是朝鮮半島，因為沒人知道那裡正在發生什麼事。此外，北韓並不容易受到外界影響及控制，外界沒人可以直接及明確地影響北韓領導人金正恩。

他透露，2017年上半年，北京曾一度因為無核化問題把北韓推向與中國為敵的長遠立場，但結果沒有發生。到了2018年3月，金正恩首次訪問中國，北京把無核化問題擺在了次要位置。

他說，當前北京對北韓的首要選項是維持雙方的良好關係，不再因為無核化問題而損害與北韓的關係。

據指出，2021年3月，當中國與美國在阿拉斯加舉行高層級對話時，就傳達了中國對朝鮮半島的重要政策，也就是無核化不再是中國處理朝鮮半島問題的重要因素，這個議題對中國來說不再重要。

區內第二個有較高軍事衝突風險的焦點是軍事競賽，這些競賽的背後是中美衝突所促成；無論中美談了多少次，又或者取得哪些成果，中美將會繼續在區內強化戰略軍事部署。

時殷弘說，相對而言，台灣是最穩定的議題，中美對此有許多交集，而只要「一個中國」原則存在─儘管可能只是空殼，只要台灣不追求法理上獨立或不容許外國直接控制台灣，中國不會以武力攻台，因為此舉將會觸發美國、日本及其他盟友大規模軍事介入的風險。

至於東海或南海，中國並不願意在區內發動戰爭，中美在南海發生軍事衝突的機會也很低。

被問到有哪些訊號可以評估台灣的風險，以及如何解讀這些訊號是否處於高風險或可控，時殷弘說，首先，台灣處於法理上獨立，其次是外國控制台灣。

他認為，目前美國實質上控制著台灣，但從法理角度看，所謂控制台灣，必須是外國力量直接控制台灣，比如美台雙方共同成立聯合指揮權，又或是美國軍隊和軍艦停在高雄港。

但時殷弘認為，即使出現上述狀況，恐怕有關方面也很難下決心攻台。他說，中美時刻在備戰，要下決心發動大規模攻擊卻是很困難的事，其難度如同5年或10年前。

對於中美關係，他說，中美進行多少次溝通或進行多少次高層級對話是一回事，能否有效果又是另一回事。

他說，自從中國國家主席習近平與時任美國總統歐巴馬於2013年在美國加州舉行峰會之後，中美關係在過去11年是日益惡化，這種狀況反映出中美建立溝通管道是一回事，能否改善關係和解決重要問題卻是另一回事。