李強將出訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國

大陸國務院總理李強本周將出訪沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，在訪問沙烏地阿拉伯期間李強還將主持中沙高級別聯合委員會會議。

據大陸外交部官網消息，大陸外交部發言人毛寧9日宣佈，應沙烏地王儲兼首相穆罕默德、阿拉伯聯合大公國副總統兼總理穆罕默德邀請，大陸總理李強將於9月10日至13日赴沙烏地主持召開中國沙烏地高級別聯合委員會第四次會議，並訪問沙烏地和阿拉伯聯合大公國。

李強上次外訪是8月20日至23日赴俄羅斯主持中俄總理第29次定期會晤，並訪問俄羅斯、白羅斯兩國。

另，大陸外交部長王毅本周也將赴俄羅斯聖彼得堡，出席第14次金磚國家安全事務高級代表會議。

毛寧表示，應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古邀請，中共中央外辦主任王毅將按慣例於9月11日至12日出席在俄羅斯聖彼得堡舉行的第14次金磚國家安全事務高級代表會議。

毛寧在9日例行記者會上稱，會議期間，中方將同金磚夥伴就當前國際安全形勢、重大國際和地區問題等交換意見，為金磚國家領導人第16次會晤做好政治準備。

毛寧並指出，當今世界變亂交織，各種安全挑戰複雜嚴峻。金磚國家作為新興市場和發展中國家合作的重要平台，始終致力於維護世界和平，促進共同發展，踐行多邊主義，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

毛寧表示，此次安代會是金磚歷史性擴員後首次安代會，中方期待同金磚夥伴一道，鞏固金磚戰略伙伴關係，進一步充實金磚政治安全領域合作內涵，為「大金磚合作」注入新動力，為維護世界和平安全貢獻積極力量。

上一次金磚國家安全事務高級代表會議為去年7月於南非約翰尼斯堡舉行。