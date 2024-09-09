中國殲10C銷售受挫 分析：噴氣發動機可靠度低

中國自行研發的戰機殲10C銷售表現不如預期，連「鐵桿朋友」塞爾維亞也不買單，轉向法國購買戰機。韓媒分析，殲10C與F-16、飆風相比，武裝裝載量、噴射發動機可靠度均低，即便價格僅有這些機型的1/4，也難獲市場青睞。

朝鮮日報中文網今天報導，朝鮮日報東北亞研究所所長崔有植針對中國戰機殲10C（J-10C）的銷售情況分析，殲10C價格僅有法國飆風戰機（Rafale）的1/4，但在國際訂單戰中屢戰屢敗，連走親中路線的國家塞爾維亞、泰國也沒選擇中國的殲10C。

文章提到，被中國視為「鐵桿朋友」的塞爾維亞，是中國製武器的進口國，近期曾向中國購買HQ-17AE近距離防空系統、FK-3中遠程防空飛彈等。但今年8月底，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出訪塞爾維亞期間，與塞爾維亞總統武契奇（AleksandarVucic）舉行聯合記者會，正式宣布購買飆風戰鬥機的合約。

塞爾維亞方面表示，將用27億歐元（約新台幣958億元）的價格引進12架法國飆風戰鬥機。塞爾維亞從前蘇聯引進的14架米格-29是其空軍主力機型，若順利透過此次合約從2028年開始引進飆風，米格-29將全部退役。

中國過去曾透過多個管道試探向塞爾維亞出售殲10C的意向，但塞爾維亞最後還是選擇飆風。報導分析，殲10C配有主動電子掃描相控陣列雷達（AESA）等最新電子設備。但比起F-16、飆風等機型，其弱點是武裝裝載量低，沒有實戰經驗。

相形之下，飆風雖然是小型機體，但優點在於武裝裝載量和機動性都很好，可以發揮空對空、空對地、空對艦等多種作用，在阿富汗內戰、攻擊伊斯蘭國（IS）等也經過實戰性能驗證的評價。

報導提到，雖然功率比以前提高，但中國製噴射發動機（WS-10）功率的持續性、燃料效率等方面仍存在問題，且彈藥裝載量少，也使戰鬥機的功能受到限制。

但報導也指出，塞爾維亞不選殲10C可能也受到政治因素影響。塞爾維亞2009年申請加入歐盟，但由於科索沃衝突、國內民主和法治問題等原因，加入程序沒有取得進展。有分析認為，為了得到法國的幫助，塞爾維亞從戰略上選擇了飆風。

此外，中國和泰國從2015年開始每年舉行聯合空軍演習，中國多年前就開始投入殲10C參加演習。在泰國推動引進新戰鬥機以代替1980年代引進的老舊F-16戰鬥機後，中國更開始推銷殲10C，但今年8月底泰國也宣布將購買瑞典JAS39鷹獅戰鬥機，顯現殲10C的銷售頻頻受挫。

報導指出，目前僅有巴基斯坦購買36架殲10C戰機，已交付10架左右。而星島日報今天報導，據多家西方媒體證實，埃及與中國已簽署引進殲10C的協議，這也意味著埃及成為繼巴基斯坦之後，殲10C的第2個國際客戶。