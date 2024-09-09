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中俄本月將於日本海 舉行聯合軍演

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中俄本月將於日本海舉行聯合軍演。圖為2023年7月20日「北部．聯合-2023」演習開幕時，中俄參演艦艇編隊開展海空護航演練。（新華社）
中俄本月將於日本海舉行聯合軍演。圖為2023年7月20日「北部．聯合-2023」演習開幕時，中俄參演艦艇編隊開展海空護航演練。（新華社）

中俄持續強化軍事合作。大陸國防部微信消息指出，根據年度計劃和中俄雙方共識，俄羅斯軍隊將於9月派出海空力量，參加中方在日本海、鄂霍次克海相關海空域舉行的「北部．聯合-2024」演習。

消息稱，本次演習旨在深化中俄兩軍戰略協作水平，增強共同應對安全威脅的能力。

此外，中俄海軍艦艇編隊將赴太平洋相關海域組織雙方第五次海上聯合巡航，中方亦將參與俄軍「大洋-2024」戰略演習。

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