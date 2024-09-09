中俄「北部．聯合-2024」演習 本月日本海登場

中俄持續強化軍事合作。大陸國防部9日發布新聞稿稱，根據年度計劃和中俄雙方共識，俄羅斯軍隊將於9月派出海空力量參加中方在日本海、鄂霍次克海相關海空域舉行的「北部．聯合-2024」演習。此次演習旨在深化中俄兩軍戰略協作水平，增強共同應對安全威脅的能力。

新聞稿並指出，中俄海軍艦艇編隊也將赴太平洋相關海域組織雙方第五次海上聯合巡航，中方還將參加俄軍「大洋-2024」戰略演習。

據新華社報導，據年7月下旬舉行的中俄「北部．聯合-2023」演習，主題為「維護海上戰略通道安全」，中俄雙方海空兵力聯合籌劃、聯合指揮、聯合作戰，先後進行了海空護航、威懾驅離、錨地防禦等多個課目的實兵演練，以錘鍊檢驗雙方遠海遠域實戰能力。