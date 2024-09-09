船埃及將大量訂購大陸殲-10C 取代現役美國F-16

西方媒體早前傳出，埃及正考慮採購中國的殲-31隱形戰鬥機或殲-10C戰機，近日有多家西方媒體證實，埃及已確定採購殲-10C，以取代現役的美國F-16戰機，雖然目前不清楚具體數量，但因F-16是埃及主力戰機，故需要的數量「不會少」。

美國《防務博客》網站9月7日稱，埃及與中國已經簽署了關於引進殲-10C戰鬥機的協議，旨在取代埃及老化的F-16戰鬥機機隊。這也代表埃及將成為繼巴基斯坦之後，殲-10C的第二個國際客戶。

報導稱，埃及空軍需要引進先進戰鬥機來實現現代化，並開始逐步淘汰老舊的F-16戰鬥機。美國的建議是將現有的F-16早期型號升級為最新的F-16V版本，但美國擔心給予埃及先進戰鬥機會影響以色列在該地區的制空權，在相關問題上反覆糾結。

俄羅斯方面提議向埃及出口米格-29戰鬥機，但鑒於該系列戰鬥機在埃及空軍中的糟糕表現，以及當前俄羅斯深陷俄烏衝突而影響了交付能力，相關提議也就無疾而終。

埃及也曾與法國討論過引進更多「飆風」戰鬥機的可能，但法國昂貴的報價讓埃及空軍打消了念頭。

據傳，最終，中國的殲-10C成為埃及的理想選擇。殲-10C為一款多用途戰鬥機，配備了先進的空對空和空對地武器。

《保加利亞軍事》指出，埃及選擇從中國採購殲-10C戰鬥機，象徵埃及的重大轉變，反映不斷變化的地區政治格局。埃及的這一決定也突顯了開羅在今年早些時候加入中國領導的金磚國家機制後，正在努力深化與北京的戰略和經濟關係。