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人民日報指中菲關係站在十字路口 強調對抗沒出路

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中菲近期在南海的衝突不斷，圖為菲律賓擱淺在仁愛礁上的廢棄艦艇。（路透）
中菲近期在南海的衝突不斷，圖為菲律賓擱淺在仁愛礁上的廢棄艦艇。（路透）

中共中央機關報《人民日報》9日發文形容當前中國和菲律賓兩國關係正站在十字路口，呼籲菲國認真思考中菲關係未來之路，推動雙邊關係早日重回正軌。

《人民日報》在署名「鐘聲」、題為「堅決維護『南海各方行為宣言』的嚴肅性」的文章中指出，一段時間以來，菲律賓政府頻繁派出海警船、公務船等強闖仙賓礁附近海域，企圖向在仙賓礁潟湖長時間滯留的菲海警船實施補給，謀求實現長期存在。

文章指出，菲國借人道主義之名行冒險侵權之實，嚴重侵犯中國主權、嚴重違反「南中國海各方行為宣言」，破壞南中國海和平穩定，要求菲國應立即停止侵權挑釁，立即撤走有關船隻。中國將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身領土主權和海洋權益，維護「南中國海各方行為宣言」的嚴肅性。

文章強調，仙賓礁是中國南沙群島的一部分，是中國固有領土，不是菲律賓的專屬經濟區。中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

文章也批評個別域外國家出於地緣政治私利，唯恐南中國海不亂，鼓動、支持、配合菲國侵權生事，利用南中國海問題挑撥地區國家關係，扮演了極不光彩的角色。

文章稱，「當前，中菲關係站在十字路口，面臨何去何從的選擇。衝突對抗沒有出路，對話協商才是正道。菲方應認真思考中菲關係未來之路，同中方相向而行，推動雙邊關係早日重回正軌。維護南海和平穩定是地區國家共同的責任。菲方應切實履行承諾，不應再朝令夕改、出爾反爾。」

中國大陸和菲律賓近期在南海多次發生衝突。繼仁愛礁後，仙賓礁成為中菲在南海的最新衝突點。

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