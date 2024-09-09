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多國政要本周訪陸 西班牙首相桑切斯已抵達北京

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
西班牙首相桑切斯已於8日晚抵達北京，中國對歐盟進口豬肉及豬副產品發起反傾銷調查等議題，預計將是他此行與大陸討論的重點。（美聯社）
西班牙首相桑切斯已於8日晚抵達北京，中國對歐盟進口豬肉及豬副產品發起反傾銷調查等議題，預計將是他此行與大陸討論的重點。（美聯社）

本周將有多國政要到訪中國大陸。據大陸外交部消息，西班牙首相桑切斯9月8日至11日對中國進行正式訪問，新加坡外長維文9月8日至9日到訪，挪威首相斯特勒也將於9月9日至11日對中國進行正式訪問。據中國國際電視台（CGTN）報導，斯特勒9日上午已抵達北京。挪威是最早承認新中國的西方國家之一，今年也是中挪建交70周年。

西班牙首相桑切斯也已於8日晚抵達北京。對於桑切斯此次訪問，西班牙《真理報》指出，主要目的是加強中西兩國的商業聯繫，並努力緩解雙邊經濟挑戰與摩擦。根據西班牙政府內部消息人士透露，雙方將在會晤中探討國際地緣政治局勢、歐盟對中國電動汽車加徵關稅，以及中國對歐盟進口豬肉及豬副產品發起反傾銷調查等重要議題。

新加坡《聯合早報》指出，此次陪同維文訪問中國大陸的還有新加坡外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎等。維文去年3月曾陪同時任總理李顯龍訪問中國大陸。

在新加坡從事亞太問題研究的分析人士詹妮弗．道奇森對《環球時報》表示，這是新加坡最高外交官員在新政府成立後首次訪華。維文此訪旨在就兩國關係的發展方向進行再確認和再鞏固。

中國社科院國際問題專家張奕輝則指出，新加坡在東協事務中扮演著「軍師」角色，下半年東協要召開峰會，中方也想通過新加坡了解東協下一步的行動，同時向東協傳達中方的理念。

挪威首相斯特勒8日在飛往北京前對挪威廣播公司表示，「我們必須找到平衡點，必須與中國合作，與中國進行貿易，但同時保留不合作的領域。」

他在採訪中被問及是否會購買中國電動汽車時回答說，他私底下常開一輛德國車，但「我不懼怕坐在一輛中國電動汽車裡」。斯特勒表示，挪威不會「自動仿效」美國的對華措施，例如挪威就沒有對中國電動汽車加徵關稅，「目前為止，還沒有任何建議表明我們不能購買中國的電動汽車」。

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