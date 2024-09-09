德國人權組織成員穆達偉 被禁入境香港

德國人權組織成員穆達偉（David Missal）在社群網站表示，他日前透過免簽證待遇前往中國，其後由中國轉到香港，卻被香港入境事務處拒絕入境，他之後轉飛越南。

穆達偉在網站上載了香港入境處禁止其入境的文件，日期是8日；他留言說，經過13個小時的無間斷查問，他最終被拒絕入境香港，其後獲准搭機前往越南。

他說，對於未能進入如此美麗的城市─香港─感到很悲傷，「希望香港有一天終獲自由」。

根據穆達偉在臉書的個人簡介，他是「漢學家」、記者和活動家，關注中國、香港和台灣的政治和人權問題。

另據明報今天的報導，穆達偉回覆查詢時說，他早前以免簽證待遇前往中國旅遊，其後由北京大興機場轉飛香港，卻不獲准入境；在中國期間，他沒有進入西藏，但到過四川的藏區，在大陸及香港都是休閒旅遊。

根據穆達偉上載的香港入境處文件，穆達偉的確由中國入境香港。

香港入境事務處回覆稱，不評論個別個案，該處會按相關法律和政策處理每宗入境個案。

另據網上資料，穆達偉曾在北京清華大學就讀新聞碩士，後因研究人權議題而遭中國驅逐出境，其後轉到香港大學就讀。

他目前擔任德國西藏計畫（Tibet Initiative）的副總監，同時在德國與當地獲政治庇護的前香港本土民主前線成員黃台仰創立組織「自由香港」。

2020年7月，穆達偉與在漢堡留學的港人鄺頌晴向德國國會請願，指中共繞過香港立法會實施港版國安法，違反中英聯合聲明和國際法，要求德國政府和國會制裁中國。