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中美將就能源轉型、甲烷、循環經濟等議題繼續交流

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅6日應約會見美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔。（新華社）
中共中央政治局委員、外交部長王毅6日應約會見美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔。（新華社）

中美氣候特使上周在北京舉行的第二次中美氣候合作會議上表示，儘管雙方在氣候融資等問題上仍存在「一些分歧」，但兩國將在能源轉型、甲烷、循環經濟等議題方面繼續交流。

大陸生態環境部8日晚間在官方微信公眾號發布中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」第二次會議情況。上周三至五（9月4日至6日）該會議在中國北京召開，由中國氣候變化事務特使劉振民與美國總統國際氣候政策高級顧問約翰．波德斯塔共同主持。雙方繼續就解決氣候危機進行討論，包括實施各自2030年國家自主貢獻（NDC）和準備各自2035年NDC。

新聞稿稱，雙方歡迎在中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」下已開展的技術和政策對話，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省/州和城市四個專題小組下的相關交流，並期待繼續交流。

雙方重申將在《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）期間與COP29主席國亞塞拜然共同舉辦「甲烷及其他非二氧化碳溫室氣體峰會」，並回顧雙方共同承諾增進努力以到2030年制止和扭轉森林減少，雙方表示有意繼續討論和合作，以執行各自關於禁止非法進口的法律，並促進全球森林保護和可持續管理。

劉振民和波德斯塔還席了9月6日舉辦的中美循環經濟合作論壇和中美地方氣候行動圓桌會。

據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約於6日會見美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔。王毅表示，氣變對話合作既是中美關係的組成部分，也是落實兩國元首舊金山會晤共識的重要舉措。今年以來，雙方氣變團隊密切溝通，達成一系列務實合作成果。希望美方保持政策穩定性，切實尊重中方合理關切，避免保護主義和泛安全化，同中方共同努力，合力應對全球性挑戰。

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